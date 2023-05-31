雲南宣威被騙至緬甸5少年已解救回國　心情平復後將返校上學

據內媒《澎湃新聞》此前報道，2023年3月至4月，雲南有5名少年被騙偷渡至緬甸。有家長支付21萬元人民幣後，接回其中1人。當地警方已立案偵查此事。

截至5月30日凌晨，兩名家屬證實，5名少年已全部被平安解救回國。



據介紹，5名少年均來自雲南宣威市落水鎮，其中4人未滿15歲，是落水鎮中學2021屆初二學生，另外一名17歲，年齡最大。家屬指，孩子們走了四五個小時的山路到達緬甸，電話裏說是要去掙錢，「肯定是被騙被人控制了，現在有的也聯繫不上了，令人著急。」

截至5月30日凌晨，兩名家屬向《澎湃新聞》證實，5名少年已全部平安解救回國。家屬稱，孩子身上沒有傷，但受到過驚嚇，「精神狀態的話還是被嚇到了」。

家屬稱，學校讓孩子休息幾天，平復心情後返回學校繼續上學。另有知情人士指，當地政府部門已組織涉事人員為幾名涉事少年開展心理疏導工作。

2020年10月，中國外交部、公安部聯合發出提醒，稱國內公安機關接報多起中國公民被騙往緬甸北部地區，進而遭綁架、非法拘禁、敲詐勒索、強迫賣淫的刑事案件。

2021年4月8日，中國打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作會議召開後，各地高度重視緬北一帶涉詐人員，採取措施進行勸返。中緬邊境的各個關口，滯留緬北的電信詐騙從業者陸續排隊回國。

2023年4月6日，中國駐緬甸大使館發布消息稱，解救出1名被困緬甸從事電信詐騙的中國公民，並再次鄭重提醒廣大中國公民，切勿輕信所謂工資高、門檻低的海外高薪招聘信息，避免落入電詐網賭陷阱。