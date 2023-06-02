涉嫌受賄等多罪　西藏人大常委會原黨組成員、副主任紀國剛被捕

據最高人民檢察院周五（2日）消息，西藏自治區人大常委會原黨組成員、副主任紀國剛涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、國有公司人員濫用職權罪對紀國剛作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



公開資料顯示，紀國剛1962年8月生，吉林延吉人，1984年12月加入中國共產黨，1983年8月參加工作，在職研究生學歷，經濟學博士。他早年曾經在國家計委擔任幹部、書記、處長、後調到發改委擔任副司長、副主任等職務。2012年，紀國剛被調到了西藏擔任重要職務，先後出任西藏自治區發展和改革委員會黨組書記、副主任；西藏自治區政府黨組成員，區發展和改革委員會黨組副書記、主任；西藏自治區人大常委會副主任，區發展和改革委員會黨組副書記、主任；西藏自治區人大常委會副主任，區發展和改革委員會黨組書記。

紀國剛涉嫌受賄罪、國有公司人員濫用職權罪。（網易）

2023年5月16日，據中央紀委國家監委網站消息，經中共中央批准，中央紀委國家監委對紀國剛嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經查，紀國剛喪失理想信念，背棄初心使命，嚴重違背新時代黨的治藏方略和新發展理念，肆意濫用中央和地方專項資金，落實黨中央重大決策部署不力，不履行全面從嚴治黨主體責任，造成嚴重政治危害，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，貪圖享樂，長期接受私營企業主安排的高檔宴請，超標準配備使用公務車輛；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，利用職權和職務影響為親屬及他人違規安排工作；違規收受禮品禮金；喪失紀法底線，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、項目審批等方面謀利，並非法收受巨額財物；濫權妄為，致使國家利益遭受重大損失。

紀國剛嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄等犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予紀國剛開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其西藏自治區第十次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。