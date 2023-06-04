神舟十五號3名航天員出艙身體狀態良好　載人飛行任務圓滿成功

神舟十五號航天員乘組已完成全部既定任務，周日（6月4日）乘坐神舟十五號載人飛船返回內蒙古東風着陸場。在早上7時許，費俊龍、鄧清明、張陸3名航天員全部安全順利出艙，健康狀態良好。官方宣布神舟十五號載人飛行任務取得圓滿成功。



神舟十五號載人飛船返回地球過程（點圖放大）：

神舟十五號航天員乘組於6月4日乘坐神舟十五號載人飛船返回內蒙古東風着陸場，圖為3人在返回艙內情況。（直播截圖）

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據央視評述，在早上5時55分，神舟十五號搜救回收任務空中分隊已經出發。航天員落地後，將有醫監醫救車為他們檢查身體。

至約6時10分，神舟十五號載人飛船推進艙與返回艙成功分離，返回艙即將進入大氣層。約6時21分，神舟十五號飛船返回艙主傘打開，即將著陸東風著陸場。約6時33分，神舟十五號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。

至約近7時，經現場醫監醫保人員確認，費俊龍、鄧清明、張陸3名航天員身體狀態良好，官方宣布神舟十五號載人飛行任務取得圓滿成功。其後3名航天員全部安全順利出艙，健康狀態良好。

3名航天員出艙情況（點圖放大）：

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2022年11月29日晚上11時08分，神舟十五號載人飛船發射升空。費俊龍、鄧清明和張陸3名航天員抵達中國太空站，與神舟十四號的3名航天員一起執行輪換任務，完成中國首次航天員乘組在軌輪換。2023年5月30日，隨着神舟十六號3名航天員進入中國太空站，神舟十五號乘組又完成第二次「太空會師」。

中國載人航天工程新聞發言人林西強介紹，神舟十五號航天員乘組已圓滿完成4次出艙活動任務，還開展了多次載荷出艙任務、8項人因工程技術研究、28項航天醫學實驗，以及38項空間科學實（試）驗，涵蓋了生命生態、材料科學、流體力學等，獲取了寶貴的實驗數據。