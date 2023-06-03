美加軍艦過航台灣海峽　東部戰區：組織海空兵力全程跟監警戒

美國海軍6月3日稱，一艘美國軍艦和一艘加拿大軍艦3日穿越台灣海峽。解放軍東部戰區回應指，東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。東部戰區更批評有關國家在台海地區有意製造事端，蓄意挑起風險。



東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，6月3日，美國「鍾雲」號驅逐艦（USS Chung-Hoon）、加拿大「蒙特利爾」號護衛艦（HMCS Montreal）過航台灣海峽並公開炒作。

東部戰區新聞發言人施毅指出，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。

他提到，有關國家在台海地區有意製造事端，蓄意挑起風險，惡意破壞地區和平穩定，向「台獨」勢力發出錯誤訊號。戰區部隊時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

美國海軍第七艦隊3日則發聲明指，美國海軍導彈驅逐艦「鍾雲」號、加拿大「蒙特利爾」號「例行」通過台灣海峽，它們通過的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍。並稱此舉展示美國、其盟友和合作夥伴對自由開放的印太區的承諾。

《華爾街日報》3日稱，加拿大防長阿南德（Anita Anand）拒絕回應記者有關美加軍艦穿越台灣海峽的問題。但她指出，會以實質的方式加強在印太區的存在。