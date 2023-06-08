入獄後舉報300人獲減刑　被判無期原縣委書記曾因誹謗上級而受查

江西省于都縣原縣委書記胡健勇，早前因誹謗上級導致自己涉貪的案件被查，2012年被當地法院判處無期徒刑，並剝奪政治權利終身。據「中國裁判文書網」日前公開的刑事裁定書透露，胡健勇因在獄中舉報了300多人的違法違紀問題，而獲得多次減刑。



江西省于都縣原縣委書記胡健勇。（網上圖片）

據《南方周末》報道，胡健勇曾親手導演了一個中國基層官場罕見的故事——誹謗自己的上級市委書記。2011年換屆之際，因自己未被列為擬提任副廳級幹部人選，他安排昔日的司機等人，通過電子郵件、手機短信、匿名書信、知名網站發帖等方式，對贛州市2011年換屆工作和時任市委書記進行造謠污衊。

事件發生後，江西省紀委迅速介入，嚴肅查處了胡健勇指使他人造謠中傷、干擾換屆的嚴重違紀案件。為嚴肅換屆紀律，根據黨的紀律規定，特別是中央關於換屆紀律的規定，經贛州市委討論，江西省紀委、省委組織部研究，並報江西省委批准，決定免去胡健勇的於都縣委書記職務。在胡健勇縣委書記職務被免後，其嚴重經濟問題也浮出水面。

2012年6月20日，江西省贛州市中級人民法院對胡健勇所涉案件進行刑事判決，認定他犯受賄罪、貪污罪、巨額財產來源不明罪，數罪併罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。宣判後，胡健勇提出上訴，但被駁回。

法院指明，2004年至2011年，胡健勇在擔任贛州市委副秘書長、興國縣縣長、定南縣委書記、于都縣委書記期間，利用職務便利，為他人謀取或承諾謀取利益，或者利用其職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，單獨或夥同其妻子、原司機等人共同非法收受他人財物共計人民幣650.088萬元，美元4.1萬元，港幣28.2萬元，新加坡幣4000元，歐元5000元。

2004年至2011年，胡健勇曾擔任贛州市委副秘書長、興國縣縣長、定南縣委書記、于都縣委書記。（網上圖片）

2008年至2011年，胡健勇擔任定南縣委書記、于都縣委書記期間，利用職務便利，採取虛報發票及收不入帳的手段，貪污公款共計人民幣19萬餘元。此外，1992年至2012年3月，胡健勇身為國家工作人員，其財產、支出明顯超過合法收入，對於差額706萬餘元的財產不能說明來源，屬於差額特別巨大，其行為構成巨額財產來源不明罪。案發後，辦案機關追繳胡健勇贓款共計人民幣1713.864252萬元。

服刑期間，江西省高級人民法院於2017年3月30日對胡健勇減為有期徒刑二十二年，剝奪政治權利改為九年。江西省南昌市中級人民法院於2019年9月30日對其減去有期徒刑八個月二十天，剝奪政治權利九年不變。日前，執行機關江西省吉安監獄提出胡健勇減刑建議書。經法院審理查明，胡健勇在服刑期間，確有悔改表現，符合減刑的法定條件。減去有期徒刑七個月，剝奪政治權利九年不變。

據《中國經濟周刊》2013年報道，胡健勇入獄後寫了多封舉報信。並指他的記憶力十分驚人，在獄中寫舉報信交代了許多人的違法違紀行為。有知情人士透露，「（他）列舉了300多人，誰什麼時候送給他什麼東西，他又曾經給誰送過什麼東西，都記得一清二楚，最後把很多人都供出來了。」