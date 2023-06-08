習近平考察內蒙古：加強與京津冀、長三角、粵港澳大灣區聯通

中共總書記、國家主席習近平近日在內蒙古考察，他強調，內蒙古要加強與京津冀、長三角、粵港澳大灣區和東三省的聯通，更好融入國內國際雙循環。



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據《新華社》報道，周三（6月7日）下午，習近平到中環產業園考察。他強調，堅持綠色發展是必由之路。推動傳統能源產業轉型升級，大力發展綠色能源，做大做強國家重要能源基地，是內蒙古發展的重中之重。在這方面內蒙古方向明確、路子對頭、前景很好，大有作為、大有前途。

周四（6月8日）上午，習近平聽取內蒙古自治區黨委和政府工作匯報，他表示，要加快優化產業結構，積極發展優勢特色產業。內蒙古是國家重要能源和戰略資源基地、農畜產品生產基地和中國向北開放重要橋頭堡，優化產業結構必須立足這些禀賦特點和戰略定位，大力發展優勢特色產業，積極探索資源型地區轉型發展新路徑，加快構建體現內蒙古特色優勢的現代化產業體系。要積極參與共建「一帶一路」和中蒙俄經濟走廊建設，提升對外開放水平，構築中國向北開放的重要橋頭堡，在聯通國內國際雙循環中發揮更大作用。

習近平指出，築牢中國北方重要生態安全屏障，是內蒙古必須牢記的「國之大者」。要統籌山水林田湖草沙綜合治理，精心組織實施京津風沙源治理、「三北」防護林體系建設等重點工程，加強生態保護紅線管理，落實退耕還林、退牧還草、草畜平衡、禁牧休牧，強化天然林保護和水土保持，持之以恆推行草原森林河流湖泊濕地休養生息。

習近平又強調，從全國來看，推動全體人民共同富裕，最艱鉅的任務在一些邊疆民族地區。這些邊疆民族地區在走向共同富裕的道路上不能掉隊。要堅持以人民為中心，在發展中更加註重保障和改善民生，補齊民生短板，增進民生福祉，讓各族人民實實在在感受到推進共同富裕在行動、在身邊。