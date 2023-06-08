合肥24歲電梯工維修時慘遭門夾頭亡　家屬：規定2人卻變單獨工作

安徽合肥市廬陽區一名24歲電梯工周日（4日）到一個屋苑維修電梯，結果遭電梯轎廂門夾住頭部，經搶救無效身亡。內媒周二（6日）曾引述死者家屬指出，當地規定維修電梯需要至少兩人，可事發時卻只有死者單獨作業。



據住在該屋苑的網民發布的現場圖片顯示，涉事電梯入口已被圍起來，旁邊放置著三束菊花。該網民稱，其入住的屋苑是回遷房，她為死者感到惋惜。

周二，《揚子晚報》紫牛新聞曾引述死者的表姐徐女士報道指，電梯公司表態會承擔責任，但並未提及如何處理以及處理結果。徐女士又指，電梯內沒有閉路電視，導致弟弟沒有得到及時的救助，下午2時多發生的事情，家屬直到晚上8時多才知道。她更透露，一般維修電梯需要兩個人，但是公司只派了其弟一人去修，「整個小區有40多部電梯都是我弟弟整天在負責修」。

報道指，死者是家中唯一的男孩，才剛談女朋友，而當趕到殯儀館時，家屬發現死者已面目全非，對此父母尤其難以接受，情況比較糟糕。

另一方面，物業工作人員表示，在有維修和維保任務的情況下，是必須要安排兩名人員來維修電梯的，但是死者並非由物業或電梯公司所派，其電話號碼是作為應急聯繫方式公示在電梯內，相關機構正在調查死者是怎麼去維修的，以及當時的情況。至於具體善後以及賠償事宜，相關電梯公司還在處理。

該屋苑的電梯損壞問題嚴重，引起業主們關注。（紫牛新聞）

此外，多名業主均表示，該屋苑的電梯損壞問題嚴重，屢次出現關不上門、按鈕失靈甚至下墜的情況。業主許先生形容其就像「定時炸彈」，事故當天，電梯門就一直打不開停在那裏。他又指，遇害的電梯工經常獨自在屋苑維修電梯。