外逃23年｢百名紅通人員｣郭潔芳歸國投案　丈夫貪489萬二審判死緩

中央紀委國家監委網站周一（12日）通報，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下，經廣東省紀委監委不懈努力，外逃23年的「百名紅通人員」郭潔芳回國投案。

報道指，郭潔芳是二十大以來首名歸案的「百名紅通人員」，也是開展「天網行動」以來第62名歸案的「百名紅通人員」。



郭潔芳，女，1953年4月出生，是廣州市公安局交警支隊原民警，涉嫌與他人共同受賄，2000年3月外逃。2000年10月，廣東省人民檢察院對其立案偵查。2007年12月，國際刑警組織對其發布紅色通報。辦案機關積極開展國際司法執法合作，堅持不懈推進對郭的追逃追贓工作，最終促其回國投案，相關涉案贓款已被依法追繳。

「百名紅通人員」郭潔芳回國投案（中央紀委國家監委網站 ）

與夫共同涉貪 丈夫二審判死緩

綜合內媒報道，郭潔芳的丈夫是廣州市交警支隊原支隊長張林生。2003年，張林生被廣州中院以受賄約489萬人民幣判處死刑，二審改判死緩。入獄2年後，因表現良好，張林生被減刑為無期徒刑。後又減刑為有期徒刑18年零三個月。

據悉，在張林生受賄的款項中，很少為其本人直接收受，多由其妻郭潔芳以參「乾股」、分紅利的形式收取。

中央追逃辦負責人表示，郭潔芳外逃23年後回國投案，是持續開展「天網行動」的重要成果。將繼續深化反腐敗國際合作，堅持有逃必追、一追到底，始終保持追逃追贓高壓態勢。奉勸外逃人員認清形勢、放棄幻想，主動回國投案是唯一出路。

目前「百名紅通人員」已有62名歸案，未歸案的包括中儲糧河南周口直屬庫主任喬建軍；交通銀行廣州分行黨委書記、行長劉昌明；湖北省武漢市發改委主任徐進等。