寧夏燒烤店爆炸31死　銀川市市長鞠躬致歉：教訓極沉痛，深感內疚

6月21日20時40分許，寧夏回族自治區銀川市興慶區一燒烤店發生燃氣爆炸事故，截至6月22日上午8時，事故造成31人死亡、7人受傷。據了解，傷者目前生命體徵穩定。



6月22日晚間8時，銀川市委副書記、銀川市市長陶少華出席寧夏銀川市人民政府召開興慶區富洋燒烤店燃氣爆炸事故新聞發布會，他指出，這是寧夏多年來最為嚴重的安全事故，陶少華也在記者會現場鞠躬，向罹難者哀悼，向市民致歉。



銀川市委副書記、銀川市市長陶少華。（央視直播截圖）

陶少華在記者會上表示，這是寧夏多年來最為嚴重的安全事故，給人民群眾生命財產造成巨大損失，「代價極為慘重，教訓極其沉痛，我們深表痛心，深感內疚」，他接著鞠躬致歉，並代表自己代表銀川市委市人民政府向遇難者表示沉重哀悼，向遇難者的家屬、受傷人員及親屬表示誠摯慰問，向全市人民表示深深的歉意。

央視周22日上午赴燒烤店進行實地探訪，現場仍可見一片狼藉，店內枱面上甚至還遺留客人未吃完的食物：

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目前，公安部門已依法對銀川燒烤店爆炸事故中的燒烤店店長、股東和工作人員等9人進行控制，並凍結其資產。自治區已組織消防救援、應急管理、公安部門開展事故原因調查，同時啟動問責程序，依法依規依紀嚴肅追究責任。

陶少華指出，此次火災教訓極為深刻，他表示會全力做好後續的工作，並嚴格監督涉事企業做好賠償工作，並將開始進行燃氣、危險化學品等大排查，展開銀川市為期一個月的「安全生產大排查」相關工作。

據此前報道，涉事燒烤店位於銀川市興慶區民族南街。有參與救援的工作人員介紹，現場情況比其想象的更加嚴重，許多傷亡者從店內被抬出時已失去意識、渾身癱軟，目測其中一些人燒傷並不嚴重。

另有參與救援的知情人士表示，死者多為窒息而亡，「死亡人員中有高中生，有退休老人。」

據了解，富洋燒烤店在銀川已經營多年，是當地一間小有名氣的燒烤店，事故發生時正值用餐高峰。目前，事故具體原因和損失正進一步調查中，當地警方亦已介入。

寧夏富洋燒烤店發生爆炸造成31人死亡：