美國宣布對台軍售價值超4億美元　解放軍機11架越過台海中線

美國國防安全合作署6月30日宣布新一波對台軍售，包括30毫米彈藥及輪式車輛備用零件，估計總額為4.4億美元。據統計，這是美國總統拜登（Joe Biden）上台後第10度對台軍售。



同日，解放軍派出24架各型戰鬥及轟炸機侵擾台灣空域，其中11架次刻意逾越中線，台媒稱，挑釁意味十足。



台灣軍方統計，自6月30日8時許，陸續偵獲解放軍軍機殲10、殲11、殲16、蘇愷30、轟6等各型機計24架次，其中11架次逾越中線；另共艦5艘配合執行聯合戰備警巡。

台灣軍方強調，運用聯合情監偵手段，全程掌握解放軍動態，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。此外，29日上午6時起至今天上午6時止，偵獲解放軍軍機9架，其中進入西南空域「1架」；另有解放軍軍艦4艘，持續在台海周邊活動。

佩洛西訪台後，解放軍機越過海峽中線成為新常態。（視覺中國）

美國國防部6月29日稱，美國國務院已批准兩筆可能的對台軍售，價值高達4億4000萬美元（約34.5億港元）。路透社報道，兩筆交易分別向台灣出售彈藥和後勤供應支持。

報道稱，台灣已向美國採購30毫米彈藥，包括高爆燃燒曳光彈、多用途彈和訓練彈，估計成本為3億3220萬美元。美國3月也曾批准價值6億1900萬美元的對台軍售案，其中包括用於F-16機隊的導彈。