久未露面！許家印召開恒大足球俱樂部會議　提｢保級衝超｣新目標

今年5月中國恒大集團與許家印被判為執行人，須付逾60億人民幣回購恆大地產股權及支付違約金等。許家印也接連傳出抵押變賣山頂大宅還債。

債務危機後，許家印甚少公開露面。昨日（4日）據廣州恒大淘寶足球俱樂部官方微信消息，7月4日，許家印主持召開恒大足球俱樂部管理會議，並提出俱樂部今明兩年的目標、夏窗引援和球員轉會的原則。



據其官方消息，恒大足球俱樂部的目標是今年保級、明年沖超；夏窗引援的原則是：必須是恒大足校出品的球員，同時年齡不得超過23歲；球員轉會的原則是：從今年起，核心主力球員必須滿3年方可轉會。

同時，許家印再次表示，俱樂部全體人員要弘揚「狼性十足、協同拼搏、堅韌不拔、錘煉精英」的新廣州隊精神，全面選拔、大膽任用恒大足球學校優秀年輕人才，走好恒大足校到廣州隊的「一條龍」人才培養之路，為中國足球發展和振興作出貢獻。

廣東清遠恒大足球學校。（視覺中國）

這也是許家印時隔3個月再次出席恒大足球管理會議。4月19日，2023中甲聯賽即將揭幕之際，中超八冠王廣州隊降入中甲，球隊流失韋世豪、楊立瑜等核心球員。許家印在會議上首次提出上述的新廣州隊精神，同時強調走好恒大足校至廣州隊的人才培養之路。

據《廣州日報》7月2日報道，2023年中甲聯賽第12輪7月1日打響，廣州隊在當日的比賽中1：4客場大勝丹東騰躍，目前廣州隊排名已升至中甲第十。