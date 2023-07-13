多架殲-35首次展示折疊翼狀態　白頭殲-11首次公開亮相

據微信公號「鑑軍堂」，近日，福建艦即將海試消息傳出，衛星圖片中除殲-15外，還有幾架機翼折疊狀態的殲-35，距離上艦僅一步之遙。殲35作為中國第一代艦載隱身戰鬥機，將在中國海軍戰略實施中起到關鍵作用。此外，東部戰區空軍殲-11BG也首次在民眾面前公開亮相，經過升級後的殲-11BG，能夠適應2030年之後作戰環境。



2021年冬，沈飛殲-35隱身艦載戰鬥機成功首飛，徹底終結了外界關於未來隱身艦載機選型的討論。近日，最新衛星圖片顯示，興城艦載機訓練基地機場的停機坪除了殲-15外，還有幾架機翼折疊狀態的殲-35，已進入新的測試階段，距離上艦只有一步之遙。

衛星圖像顯示，在停機坪的地面上繪製有航母跑道的起飛線，而左側還有一個模擬滑躍航母的平台。停機坪的左側有兩架殲-15，一架是標準灰色低可視度塗裝，左邊一架是黃皮機。右側有4架殲-35，都是折疊翼狀態停放，這是殲-35折疊機翼狀態首次曝光。

文章分析指，殲-35此次折疊翼狀態亮相，說明其已經完全具備上艦條件。福建艦海試在即，殲-35很有可能到時候殲-15T和殲-35會一起上艦測試。

殲-35是中國海軍為滿足未來新型航母作戰需求而發展五代隱身艦載戰鬥機，採用與F-35類似的常規布局設計，具有優異隱身能力，機體結構設計水平更高，飛行性能、航程、機動性及載重能力更好。同時，殲-35採用了更適合艦載機海上飛行作戰的雙發設計，未來換裝雙發推力超過20噸的渦扇-19後，推力將超過F-35C。

文章分析，隨著中國海軍航母數量的增加，艦載機的規模也將不斷擴大，最終將形成一支與美國海軍艦載機技術和規模相當的海上航空作戰力量。殲35作為中國第一代艦載隱身戰鬥機，將在中國海軍承擔的任務使命及中國海軍遠海戰略實施中起到關鍵作用。

此外，東部戰區空軍殲-11BG近日亦在民眾面前首次公開亮相。殲-11BG就是傳聞中的「白頭殲-11」，白色機頭雷達罩和殲-11系列常見的黑色雷達罩有明顯差異。

殲-11BG擁有10個外掛架，其中6個重載外掛架，執行空戰任務的時候，最多可以掛載6枚霹靂-15中遠程空空導彈、4枚霹靂-10近距格鬥空空導彈，在預警機或者其他戰鬥機指揮引導之下，對空地目標進行持續性火力輸出，充當空中武庫艦，長時間大範圍的在一線支援。

殲-11BG的機腹掛架可以掛載投放重磅制導鑽地炸彈、大型空地導彈重磅大型武器，尤其是高超音速導彈。國產鷹擊-21機載高超音速導彈、AG1000空射彈道導彈都可以集成到殲-11BG上面，打擊1000公里外對方防禦嚴密的重要目標。

白頭殲-11首次公開亮相。（微信公號@鑑軍堂）

文章分析指，隨著新一代寬帶高速數據鏈的配備，經過升級後的殲-11BG，能適應2030年之後的作戰環境，與預警機或者其他戰鬥機形成協同交戰系統，進一步增強飛機對抗隱身戰鬥機的能力。