颱風泰利｜江蘇鎮江涵洞積水1.4米深　女子不聽勸阻騎車衝入溺亡

【泰利/颱風泰利/風球/打風】受颱風泰利影響，江蘇鎮江市在今日（17日）凌晨開始降暴雨，市區部分路段出現嚴重積水。內媒報道指，當地一處涵洞（用來為道路洩水排涵的暗渠或暗管）積水後，上午有大巴及私家車拋錨被困，消防救援人員利用橡皮艇救出大巴上的受困人員，但是一名50歲女子不聽勸阻，騎電瓶車衝入涵洞溺亡。



+ 1

綜合內媒報道指，事發地為鎮江市潤州區珍珠橋涵洞。一輛大巴淹在水中被困，積水深達1.4米。消防救援人員利用橡皮艇向受困車輛處靠近，救出車內的8名乘客和1名司機。

網傳影片也可見，在同一處地方，一輛白色私家車的前車身已經被淹沒，車尾上翹浮在水面，左右尾燈亮起。多個影片發布者配發文字稱，私家車車主已經不幸溺亡。事發地轄區派出所民警向內媒《極目新聞》證實，白色私家車內的人員並未死亡。

網傳影片可見，在同一處地方，一輛白色私家車的前車身已經被淹沒，車尾上翹浮在水面，左右尾燈亮起。事發地轄區派出所民警向內媒《極目新聞》證實，白色私家車內的人員並未死亡。（影片截圖）

網絡流傳的一份鎮江市當地有關部門的報告顯示，17日上午8時許，在市區珍珠橋涵洞，一名市民（女、50歲）無視警示標誌，不聽勸阻，騎電瓶車強行從機動車道衝入涵洞，經搶救無效不幸溺亡。內媒《九派新聞》聯繫鎮江市防汛抗旱指揮部獲悉，當事人已不幸溺亡。

《九派新聞》報道指，鎮江市防汛抗旱指揮部工作人員表示，當時涵洞範圍內已封鎖，並有專人值守，當事人不顧警示標誌和現場人員勸阻，強行騎著電動車從未被封死的機動車道穿過，經搶救無效後不幸溺亡。

泰利向華東地區輸送水氣致暴雨

據中國天氣網早前通報，受颱風泰利影響，江蘇鎮江和揚州等局地大暴雨，江蘇南京、浙江嘉興局地大暴雨或特大暴雨。

內媒《揚子晚報》稱，泰利主要影響華南地區，但在其北側也會發展出低壓或倒槽，向華東地區輸送水氣。水氣輸送增強會給江蘇部分地區帶來降水。

鎮江市氣象台預警信息顯示，17日早上7時13分，該市暴雨黃色預警信號升級為暴雨橙色預警信號。下午2時07分解除暴雨橙色預警信號。