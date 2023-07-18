24歲男獨爬華山東峰頂失蹤　多部門派人搜救

來自山東曹縣24歲的蘭凱在華山遊玩期間失蹤。閉路電視紀錄顯示，蘭凱失蹤前出現在華山東峰頂的觀日台，至今已失聯超過7天，警方正全力搜救。



家屬介紹，蘭凱今年24歲，2021年大學畢業後，在山東曹縣一服裝廠工作，今年2、3月份辭職後曾回家生活。7月10日，蘭凱離家前曾透露要去陝西華山遊玩。

蘭凱的朋友稱，7月13日，他透過微信或打電話聯絡蘭凱未果，於是通知對方父母，隨後幾人一起嘗試聯繫蘭凱，但均未成功。他們報警求助，並連夜開車趕往陝西渭南。

蘭凱失蹤前在華山留影。（新京報）

家屬表示，14日早上，他們4人到達華山景區後，在華陰市公安局民警的協助下查看景區閉路電視紀錄。紀錄顯示，7月11日晚上10時19分，蘭凱離開所住的飯店，前往東峰頂。 30分鐘後，蘭凱出現在東峰頂的觀日台。

據介紹，蘭凱原定與女友到華山遊玩，但女方因工作有事未能赴約。7月11日，蘭凱沿途拍攝了許多風景照分享給女友，最後一次回覆女友訊息是當晚7時58分。

閉路電視紀錄，7月11日晚，蘭凱離開所住的飯店，前往東峰頂。（極目新聞）

華陰市公安局工作人員介紹，蘭凱最後現身的時間是7月12日凌晨2時40分，他當時離開觀日台。惟家屬指出，7月11日晚上10時49分，蘭凱的身影出現在東峰南側的閉路電視畫面中，但之後再也找不到其身影，凌晨2時40分出現的身影也並非為蘭凱。

辦案民警表示，目前正與景區工作人員配合，在蘭凱的出現地及附近實地搜查，但截至目前暫未尋回。

陝西渭南市文旅局相關科室工作人員稱，已與華山風景區管委會取得聯繫，督促對方盡快調查遊客失聯原因，協助相關單位做好搜尋工作，目前景區的人員搜尋工作還在進行。