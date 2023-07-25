潘功勝接替易綱　任中國人民銀行行長

第十四屆全國人大常委會第四次會議7月25日在北京人民大會堂舉行。會議經表決，免去易綱的中國人民銀行行長職務，任命潘功勝為中國人民銀行行長。國家主席習近平簽署第8號主席令，趙樂際委員長主持會議。



中國人民銀行7月1日曾召開領導幹部會議，中央組織部宣布潘功勝出任人行黨委書記，免去郭樹清的人行黨委書記、以及易綱的黨委副書記職務。當時就有消息稱潘功勝將接任央行行長。2018起出任人行行長的易綱，已屆65歲退休年齡。



潘功勝任央行行長。（資料圖片）

《經濟觀察報》整理，2012年6月，潘功勝從農行副行長調任中國人民銀行（下稱：央行）副行長，任職長達11年，其中有7年兼任國家外匯管理局局長。

潘功勝的職業生涯開始於銀行業。1993年，潘功勝獲得中國人民大學經濟學博士學位後，加入工行。他先後參與了工行、農行這兩家國有大行的股改上市工作，其中，曾在工行股改時出任股份制改革辦公室主任帶領工行上市，2008年出任農行副行長負責農行的上市工作，因此他被市場視為順利完成股改上市的重要功臣，當時被譽為「少壯派」銀行家。

2012年6月，潘功勝空降央行，出任副行長，曾先後分管辦公廳、金融市場司、金融穩定局等部門，並於2016年1月開始兼任外匯管理局局長。

有評價分析潘功勝是金融技術官員，曾經主管銀行財會業務的經歷讓他對財務指標如數家珍，曾經劍橋大學和哈佛大學的研究經歷讓他兼具國際視野。

今年6月的陸家嘴論壇上，潘功勝在發表演講時對於國內環境，他指出，按照6月28日召開的中國人民銀行貨幣政策委員會召開2023年第二季度例會的定調，「國內經濟運行整體回升向好，市場需求穩步恢復，生產供給持續增加，但內生動力還不強，需求驅動仍不足。」

《經濟觀察報》指出，如何行使中央銀行的職責，在穩增長與防風險之間如何做好平衡，是留給新任行長的新命題，「現在，金融改革發展穩定任務的交接棒傳給了潘功勝，這位職業生涯與中國銀行業現代化進程起伏共進的金融老兵在任期內如何推進這些課題值得關注。」

潘功勝簡歷

潘功勝，男，1963年生，經濟學博士，研究員

1980年9月至1987年7月，浙江冶金經濟專科學校會計系學生，經濟系教師

1987年9月至1993年7月，中國人民大學勞動人事學院碩士研究生，經濟學系博士研究生

1993年8月至2008年4月，任中國工商銀行房地產信貸部副處長，計畫財務部處長，人力資源部副總經理（組織部副部長），計畫財務部副總經理，深圳分行副行長，計畫財務部總經理，股份制改革辦公室主任，戰略管理與投資者關係部總經理，董事會秘書（1997年至1998年在英國劍橋大學學習）

2008年4月至2012年6月，任中國農業銀行黨委委員、副行長、執行董事（其間兼任香港農銀國際董事長，中國農業銀行〔英國〕董事長，2009年上半年及2011年上半年分別在中央黨校、哈佛大學甘迺迪政府管理學院學習）

2012年6月，任中國人民銀行黨委委員、副行長

2015年12月，任中國人民銀行黨委委員、副行長，國家外匯管理局黨組書記

2016年1月，任中國人民銀行黨委委員、副行長，國家外匯管理局黨組書記、局長

2023年，任人行黨委書記、中國人民銀行行長