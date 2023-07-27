內地上半年工業企業利潤年減8.3%、降幅連四月收斂

國家統計局7月27日公布最新數據，今年1月至6月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額33884.6億元（人民幣，下同），同比下降16.8%，降幅比1月至5月份收窄2%。其中，6月全國規模以上工業企業利潤年減8.3%，降幅較5月收斂4.3%，連續四個月呈收斂之勢。



根據官方數據，今年上半年，在規模以上工業企業中，內地國有控股企業實現利潤總額12002.0億元，同比下降21.0%；股份制企業實現利潤總額24872.0億元，下降18.1%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額7966.8億元，下降12.8%；私營企業實現利潤總額8689.2億元，下降13.5%。

在41個工業大類行業中，有12個行業利潤總額實現同比增長，29個行業下降，如電力、熱力生產和供應業利潤總額同比增長46.5%，電氣機械和器材製造業增長29.1%，通用設備製造業增長17.9%，汽車製造業增長10.1%，專用設備製造業增長3.9%。

石油和天然氣開採業下降12.2%，煤炭開採和洗選業下降23.3%，紡織業下降23.8%，電腦計算機、通信和其他電子設備製造業下降25.2%，非金屬礦物製品業下降26.6%，農副食品加工業下降33.2%，有色金屬冶煉和壓延加工業下降44.0%，化學原料和化學製品製造業下降52.2%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降92.3%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降97.6%。

國家統計局：1-6月份全國規模以上工業企業，利潤下降16.8％，降幅持續收窄。（中國國家統計局）

國家統計局工業司統計師孫曉表示，內地上半年工業企業利潤降幅逐月收斂，6月明顯改善；整體看，工業企業利潤延續恢復態勢，下階段要精準實施宏觀政策，著力擴大有效需求，提高產銷銜接水準，激發經營實體活力，培育壯大發展新動能，推動工業經濟高品質發展。

孫曉指出，今年以來隨著推動經濟持續回升趨好，各項政策措施落實顯效，工業生產穩步恢復，企業盈利逐月改善，工業企業效益狀況呈現以下主要特點：首先，工業企業利潤穩步恢復。6月全國規模以上工業企業利潤年減8.3%，降幅較5月收斂4.3%。依季度看，第二季規模以上工業企業利潤下降12.7%，降幅較第一季收斂8.7%；上半年規上工業企業利潤年減16.8%，降幅較1-5月、第一季分別收斂2%、4.6%，累計利潤降幅自年初以來逐月收斂，工業企業利潤穩步恢復。

其次，七成以上行業盈利較第一季改善，製造業盈利改善明顯。上半年在41個工業大類行業中，有30個行業利潤年增速較第一季加快，或降幅收斂、由降轉增，占比超過七成；製造業帶動工業企業利潤改善作用較強，上半年製造業利潤降幅較第一季收斂9.4%，帶動規上工業利潤降幅較第一季收斂7.4%。

其他則包含裝備製造業累計利潤增速由負轉正，如太陽能設備、鋰離子電池、新能源汽車、高鐵車組等新產品生產快速增長，帶動電氣機械、汽車、鐵路船舶航空航太運輸設備行業利潤分別增長；消費品製造業利潤加快回升、電氣水行業利潤持續增長、小型、私營、外資等不同類型企業利潤改善明顯，以及隨著上游礦產品價格持續下行，工業企業原料成本壓力有所緩解，使企業單位成本邊際得到改善，推助利潤率回升等，皆程度反映了內地經濟持續回升趨好、工業生產穩步恢復，企業盈利逐月改善的勢頭。