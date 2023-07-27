遙感三十六號衛星順利升空　中國長征系火箭創150次成功發射記錄

今日（7月27日）4時02分，中國使用長二丁運載火箭，採用一箭三星方式，成功發射遙感三十六號衛星。本次任務為長征系列運載火箭的第480次飛行。至此，長征火箭創下連續150次發射成功的紀錄。



7月27日4時02分，中國在西昌衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，採取「一箭三星」方式，成功將遙感三十六號衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。本次任務為長征系列運載火箭的第480次飛行。至此，長征火箭亦創下連續150次發射成功的紀錄。

執行本次任務的長征二號丁運載火箭是常溫液體二級運載火箭，起飛推力約300噸，對應700公裏太陽同步圓軌道能力為1.3噸，具備在酒泉、太原、西昌三大衛星發射中心不同軌道要求的單星、多星發射能力。

針對衛星研製「技術變化多、研製周期緊、技術難度大、叠代優化多」的特點，衛星研製團隊開展狀態變化多次設計優化確認，充分利用AIT數字化線上管控系統，進行型號全角色應用。

2022年12月15日，長征二號丁運載火箭發射升空。（中國航天科技集團）

本次任務是長二丁火箭今年首次在西昌衛星發射中心執行發射任務。針對發射場夏季高溫多雨的氣候特點，火箭在設計、生產、存放、檢驗等各環節，做好了全箭及地面設備的防雨防水措施，通過各項測試確保設備狀態良好。

同時，為避免夏季高溫影響整流罩內的溫度條件，長二丁火箭在型號上采用衛星所在層的塔架活動平臺在臨射前最後打開的策略，並對衛星整流罩內進行持續送風，為衛星提供舒適安全的環境條件，保障火箭正常運行。