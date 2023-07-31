颱風卡努8.2入東海轉向北上　逢農曆天文大潮浙江近海掀10米狂濤

今年第6號颱風「卡努（KHANUN）」已於今日（31日）上午由颱風級加強為強颱風級，預計在8月2日移入東海，逐漸轉向偏北方向移動。

雖然卡努北上或與浙江擦肩，不過8月1日恰逢農曆天問大潮期，浙江近岸仍可能掀起4-5米巨浪，近海將有8-10米狂浪到狂濤，海浪預警級達到橙色。



據中央氣象台今晨（31日）6時發布颱風預報，今年第6號颱風「卡努」（KHANUN）的中心今日早晨5點位於琉球群島那霸市東南方向約680公里的西北太平洋洋面上，即北緯21.6度、東經132.1度，中心附近最大風力有13級（40米/秒），中心最低氣壓960百帕，七級風圈半徑280-380公里，十級風圈半徑120-140公里，十二級風圈半徑60-70公里。

預計，「卡努」將以每小時20公里左右的速度向北偏西轉西北方向移動，強度還將有所增強，最大強度可達強颱風級（42-50米/秒，14-15級），8月2日夜間移入東海，逐漸轉向偏北方向移動，移速明顯減慢。

颱風卡努路徑或轉北移動。（中央氣象台）

中央氣象台提醒，31日白天至8月1日白天，東海東部部分海域將有6-8級大風，陣風可達9-10級，請過往船隻注意航行安全。

對於登陸地點，浙江寧波氣象台昨日表示，若不轉向北上，颱風卡努最大可能是登陸浙江省中北部沿海，正面襲擊寧波市。

颱風卡努實時路徑。

無論卡努登陸，還是擦肩北上，都會在浙江帶來風雨影響。尤其8月1日（農曆六月十五）進入天文大潮期，浙江沿海天文潮普遍較高，岱山縣、定海區、普陀區、慈溪市、鎮海區、北崙區、永嘉縣、鹿城區等岸段的天文潮就將接近或超過當地藍色警戒潮位的高潮位。

「卡努」移入東海後，逐漸向浙江沿海靠近，屆時近岸海域或將有4.0-5.0米的巨浪，近海海域將有8.0-10.0米的狂浪到狂濤，海浪預警級將到達橙色。