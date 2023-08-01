中國駐新加坡前大使孫海燕任中聯部副部長

中國駐新加坡前大使孫海燕7月底卸任，已出任中共中央對外聯絡部副部長，成為中央外事系統首位「70後」副部級官員。



根據中聯部官網「部領導」欄目顯示，孫海燕已在2023年6月出任中聯部副部長一職。

公開資料顯示，孫海燕畢業自北京大學，是法學博士。她在1997年進入中聯部工作，擔任過中聯部研究室副主任、當代世界研究中心主任、資訊傳播局局長兼中聯部新聞發言人等職務，並在2018年8月出任中聯部一局局長。

孫海燕2022年2月任駐新加坡大使，5月抵新履職，2023年7月29日離任回中國。據悉，孫海燕已經具備10年的正局級資歷，而且經過多個不同崗位的訓練，包括擔任駐外大使，晉升為副部亦屬正常安排。

孫海燕重返中聯部，履新副部長，意味著1972年出生的孫海燕，成為中共中央外事系統首位「70後」副部級官員，也是唯一的女性副部級官員。

今年四月，尚未代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜率團赴新加坡訪問，曾於訪問期間，於4月20日上午被媒體捕捉時任中國駐新加坡大使孫海燕現身侯友宜下榻飯店，2人是否進行會晤引發外界關注。新北市府隨後否認雙方會面，強調孫海燕「絕無會晤任何一位新北訪問團成員，一個都沒有！不管形式，時間，通通都沒有。」