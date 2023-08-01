國安部微信公眾號正式運行　首篇推送建構「反間諜」人民防線

國家安全部官方微信公眾號8月1日午間首度發出刊文《反間防諜需要全社會動員》，內容突出反間諜鬥爭形勢嚴峻複雜，國家安全機關必須認真貫徹落實《反間諜法》，切實履行黨和人民賦予的神聖使命。



該文指出，國家安全是民族復興的根基，社會穩定是國家強盛的前提。自7月1日起，十四屆全國人大常委會第二次會議修訂通過的《中華人民共和國反間諜法》正式施行。作為黨的二十大後國家安全領域的首部專門立法，該法的修訂充分體現了以習近平同志為核心的黨中央對國家安全工作的高度重視，是深入踐行習近平法治思想和總體國家安全觀的制度創新，對深化新時代新征程反間諜鬥爭、築牢國家安全屏障具有重要意義，為在法治軌道上加快構建國家安全機關工作新格局提供了重要保障。

中國官方曾於2021年4月頒布「反間諜安全防範工作規定」，制定並定期調整「反間諜安全防範重點單位名錄」，其中規定企業對反間諜有責任，若有犯罪情形，依法追究刑責。（資料圖片）

文章提及，國家安全機關是反間諜工作的主管機關。當前，反間諜鬥爭形勢嚴峻複雜，國家安全機關必須認真貫徹落實《反間諜法》，切實履行黨和人民賦予的神聖使命。間諜活動是具有高度隱蔽性、專業性和危害性的嚴重違法犯罪行為，不僅需要國家安全機關發揮反間諜專門機關作用，更需要人民群眾廣泛參與、共同防範，築牢反間防諜的國家安全人民防線。

國家安全部同名官方微信公眾號7月31日完成註冊認證，其簡介是，「國家安全是民族復興的根基。堅持總體國家安全觀，堅決維護國家主權、安全、發展利益。」