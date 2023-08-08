內地今年出生人口或低於900萬　專家：育齡女性生育力堪憂

內地近年推出「三孩政策」及相關配套措施，惟生育率仍然保持低迷。中國工程院院士、北京大學醫學部主任喬傑預計，今年出生人口或低於900萬人，並稱「現階段，育齡女性生育力堪憂。」



中國工程院院士、北京大學醫學部主任喬傑稱，現階段，育齡女性生育力堪憂。（新華網）

2023醫藥創新和科技前沿論壇周二（8日）舉行，喬傑表示，當前，促進女性生育力，是提高人口生育率的基點所在。中國新生兒人口數量近5年內下滑約40%，2022年全國出生人口共956萬人，「預計2023年出生人口數約為700萬-800多萬。」

喬傑稱，現階段，育齡女性生育力堪憂，這包括，育齡女性數量的進一步減少（目前約為2.3億，未來10年平均減少幅度高達200萬/年）、不孕不育率提升（目前約為17.6%）、不良妊娠高發（自然流產、胎兒畸形等出生缺陷數量超過200萬例/年）等。

喬傑續指，目前，針對婦女、兒童健康促進及疾病防治研究成果的產出不足，這需要進一步加大投入。同時，相關進口醫療器械、耗材等的高昂費用和在臨床的高頻使用，也成為該領域醫療費用居高不下的一大原因，「為解決這些問題，下階段，應聚焦在具有自主知識產權臨床急需產品的研發上，針對這一領域重大需求的項目佈局及考核指標設置有待加強。」