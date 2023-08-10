谷神星一號遙七運載火箭成功發射　累計運載28顆商業衛星

今日（10日）12時03分，谷神星一號遙七運載火箭在甘肅酒泉衛星發射中心成功發射升空，發射任務獲得圓滿成功。此次任務是谷神星一號運載火箭第7次飛行。



據悉，本次發射是谷神星一號系列商業運載火箭在一個月內的第二次發射，也是該箭型首飛以來連續第七次發射成功，將搭載西光壹號01星等7顆衛星順利送入預定軌道。

谷神星一號遙七運載火箭在甘肅酒泉衛星發射中心成功發射升空。（新華社）

據介紹，西光壹號01星由西安中科西光航天科技有限公司自主研發，其搭載高光譜相機、紅外相機、全色相機、星上智能處理單元及光交換機等載荷，可應用於生態環境、農業林業、國土資源等領域對地觀測。

星池一號B星由橢圓時空自主研製，具備遙感、星間/星地通信和導航增強能力，主要用於開展星池計劃衛星核心技術驗證和示範應用。

地衛智能應急一號是以AI為核心、具備智能操作系統的衛星，由地衛二空間技術（杭州）有限公司和蘇州天巡空間技術有限公司聯合研製。衛星配置高分辨率面陣相機、近紅外相機等載荷，將利用星上智能處理技術提供地面熱點地區遙感觀測服務。該衛星搭載運行斑馬AliOS操作系統，是國內首個將汽車底層操作系統運用到商業航天上的案例。

谷神星一號遙七運載火箭在甘肅酒泉衛星發射中心成功發射升空。（資料圖片）

谷神星一號是中國民營火箭公司星河動力研發的四級輕型商業運載火箭。目前，谷神星一號運載火箭已累計服務了15家商業衛星客戶，完成了28顆不同功能商業衛星的入軌發射，為對地觀測、氣象監測、衛星物聯網、科普教育等多個應用領域提供了發展助力。