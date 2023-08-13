賴清德過境美國　外交部：堅決反對美台有任何形式的官方接觸

台灣副總統賴清德8月12日出發訪問巴拉圭，往返時會過境美國。

外交部今日（13日）表示，中方堅決反對美國政府同台灣方面進行任何形式的官方接觸，並重申台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。



外交部指，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對「台獨」分裂分子以任何名義、任何理由「竄美」，堅決反對美國政府同台灣方面進行任何形式的官方接觸。中方對美方執意安排賴清德「過境」竄美表示強烈不滿，予以強烈譴責。

外交部稱，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。美台勾連以「過境」為幌子安排賴清德在美從事政治活動，嚴重違反一個中國原則，嚴重損害中方主權和領土完整。事實再次證明，當前台海局勢持續緊張的根本原因，是台灣當局企圖「倚美謀獨」，美方執意「以台制華」。

外交部表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，履行不支持「台獨」、不支持「兩個中國」或「一中一台」承諾，停止任何形式的美台官方往來，停止縱容和支持「台獨」分裂勢力及其分裂活動，停止虛化掏空一個中國原則。中方正密切跟蹤事態發展，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。