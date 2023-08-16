新疆兵團副司令焦小平被逮捕　涉製造金融隱患、干擾碳達峰實施

最高人民檢察院周三（16日）通報，新疆生產建設兵團原黨委常委、副司令員，中國新建集團公司原副總經理焦小平涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

日前，經最高人民檢察院指定管轄，重慶市人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對焦小平作出逮捕決定。案件正在進一步辦理中。



經最高人民檢察院指定管轄，重慶市人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對焦小平作出逮捕決定。（網上圖片）

公開資料顯示，焦小平生於1966年7月，在職研究生，經濟學碩士、公共管理碩士，高級經濟師。曾於2022年6月當選為新疆生產建設兵團黨委常委、新疆生產建設兵團副司令員、中國新建集團公司副總經理。

今年2月5日，中央紀委國家監委通報焦小平在任上被查。3月1日，官方通報國務院任免國家工作人員情況時稱，免去焦小平的新疆生產建設兵團副司令員、中國新建集團公司副總經理職務。

7月27日，官方通報焦小平被開除黨籍和公職。他被指「違背新發展理念，干擾碳達峰碳中和戰略目標實施」、「罔顧黨中央對秦嶺生態環境保護的重要要求，我行我素，支持特定關係人開發秦嶺地區小水電，破壞秦嶺生態」。

報道指，焦小平曾任財政部政府和社會資本合作(PPP)中心（中國清潔發展機制基金管理中心)副主任等職，並編寫編譯出版了低碳技術的相關書籍。

曾在財政系統工作多年的焦小平，還被指「執行黨中央決策部署走形變調，加劇政府隱性債務風險，製造金融安全隱患」。同時，他被指存在「在幹部選拔任用中為親屬謀取利益」、「違規收受股權、經商辦企業、擁有非上市公司股份、兼職取酬」等問題。