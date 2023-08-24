李強廣東調研　赴深中通道施工現場：切實做好深港合作這篇大文章

中共中央政治局常委、國務院總理李強8月22日至24日在廣東調研。李強調研時表示，充分肯定廣東經濟社會發展成就，希望廣東在推進中國式現代化建設中走在前列，努力為全國發展大局作出更大貢獻。他更參觀了，東莞和深圳多家包括華為在內的企業。



李強也親自到明年將通車的深中通道施工現場。他叮囑各方繼續高標準高品質推進項目建設，更好助力粵港澳大灣區發展。在前海嘉里中心，李強聽取前海深港現代服務業合作區建設情況匯報，要求加大先行先試力度，切實做好深港合作這篇大文章。



22日，李強來到東莞市宇瞳光學公司，聽取企業生產研發情況介紹，勉勵他們依靠創新打開發展新空間。在松山湖材料實驗室，李強希望進一步推動產學研深度融合，在關鍵核心技術攻關突破上取得更大進展。在中國散裂中子源，李強瞭解有關大科學裝置建設和應用情況，強調要堅持不懈加強基礎研究，為我國實現高水平科技自立自強多作貢獻。

8月22日至24日，中共中央政治局常委、國務院總理李強在廣東調研。這是8月22日，李強在松山湖材料實驗室考察。（新華社）

23日，李強先後來到深圳市貝特瑞新材料、思謀資訊、邁瑞醫療、華為公司，對企業創新發展取得的成績表示讚賞，鼓勵企業向著國際一流水平繼續努力，要求有關方面繼續最佳化政府服務，為企業發展營造良好環境。

李強也強調，要深入學習貫徹習近平總書記在廣東考察時的重要講話精神，全面落實黨中央對做好下半年經濟工作的決策部署，堅持改革開放、銳意創新，塑造高品質發展新優勢，紮實推進中國式現代化建設。

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調研中，李強主持召開座談會。在聽取深圳市、廣東省相關部門單位和部分企業負責人發言後，李強指出，我國正處於經濟轉型升級的關鍵期，要保持推動高品質發展的定力，在轉方式、調結構、增動能上持續發力、久久為功。要大力推進科技創新，加大基礎研究投入，發揮重大創新平台作用，著力培育創新型企業，加快製造業數位化轉型。要堅定不移深化改革開放，在激發各類經營主體活力、加快建設全國統一大市場、營造一流營商環境等方面實施更多引領性改革，在穩步擴大制度型開放、穩定國際市場份額、更大力度吸引和利用外資等方面採取更多創造性舉措，進一步增強發展動力活力。

廣東省委書記黃坤明、，國務院秘書長、機關黨組書記吳政隆參加調研。