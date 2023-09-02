颱風｜蘇拉剛登陸海葵就要來　中央氣象台：逐漸靠近粵東閩南沿海

颱風「蘇拉」的影響逐漸減弱，「海葵」或於明日（3日）傍晚在台灣東南部沿海登陸，穿過台灣後逐漸向福建南部至廣東東部沿海靠近。



今日（9月2日）凌晨3時30分左右，蘇拉在廣東珠海南部沿海登陸後強度逐漸減弱，預計將以每小時10-15公里的速度向西偏南方向移動，逐漸靠近雷州半島東部近海。

中央氣象台預計，海葵將以每小時15-20公里的速度向偏西方向移動，強度逐漸增強，最強可達強颱風級或超強颱風級(50-55米/秒,15-16級），將於3日傍晚前後在台灣東南部沿海登陸，然後穿過台灣，逐漸向福建南部到廣東東部沿海靠近。

9月2日8時至3日8時，受蘇拉影響，南海西北部、北部灣東部、瓊州海峽及廣東沿海、廣西南部沿海、珠江口以及香港和澳門等地將有7-9級、陣風10-11級的大風，蘇拉中心經過的附近海面或地區風力有12-13級、陣風14-15級。同時，廣東西南部、廣西東南部、香港、澳門以及台灣島東部等地部分地區有大到暴雨，其中，廣東西南部部分地區有大暴雨（100-180毫米）。

而受海葵影響，台灣海峽、浙江南部沿海、福建沿海、廣東東部沿海、台灣島沿海將有6-7級，陣風8級大風，台灣以東洋面部分海域風力可達8-10級，陣風11-12級，海葵中心經過的附近海面風力可達12-13級，陣風14級。