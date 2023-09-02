世界經濟封閉則衰　習近平：中國願同各國一道，推動世界經濟復蘇

9月2日上午，國家主席習近平在2023年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上發表影片致辭。



習近平指出，中國願同各國各方一道，以服務開放推動包容發展，以服務合作促進聯動融通，以服務創新培育發展動能，以服務共享創造美好未來，攜手推動世界經濟走上持續復蘇軌道。



習近平在北京以視像方式，向中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會致辭時指出，中國將打造更加開放包容的發展環境，擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡，積極開展國際貿易及投資負面清單談判，在國家服務業擴大開放綜合示範區，以及有條件的自由貿易試驗區與自由貿易港，率先對接國際高標準經貿規則。

習近平指出，中國會放寬服務業市場准入，有序推進跨境服務貿易開放進程，提升服務貿易標準化水平，穩步擴大制度型開放，加強與各國的發展戰略和合作倡議對接，拉緊互利共贏的合作紐帶。

習近平致辭時強調，今年是中國改革開放45周年，中國將堅持推進高水平對外開放，以高質量發展全面推進中國式現代化，為各國開放合作提供新機遇。

習近平表示，全球經濟復蘇動力不足，世界經濟開放則興，封閉則衰，強調中國將堅持推進高水平對外開放，願意與各國各方攜手，推動世界經濟走上持續復蘇軌道。