內媒：深圳向港澳居民放鬆商用物業、商務公寓限購　不限套數

內媒《中國房地產報》今日（7日）引述深圳市住房公積金管理中心相關人士的消息報道，「目前深圳市非住宅類的商業辦公物業、商務公寓等，對港澳居民是放開了」，意味著港澳居民購買深圳的商用物業及商務公寓可以網簽及不限套數。



圖為位於深圳市福田區的商廈世紀匯廣場。（樂有家）

《中國房地產報》報道指，深圳市住房公積金管理中心負責審核購房資格與網簽備案，相關政策調整會否對外發布尚未明確，但如果近兩天有港澳居民購買深圳的商用物業，「是可以網簽的了」，而放開意味著「不限套數」。此外，本次放開的是港澳居民，不包括台灣居民和境外人士，住宅的限購政策也未有變化。

深圳市住房公積金管理中心相關人士指，政策是最近幾天才更新的，接下來會告知相關職能部門落地執行。

《中國房地產報》又引述深圳一位知情人士稱，他在9月5日下午就接到了通知，被告知深圳要取消對港澳人士購買商用物業的限制，包括商舖、寫字樓和公寓，「網簽系統應該9月7日就能調整好。政府可能不會發布相關文件，只做不說」。

原需取得兩證

根據2007年7月發布的《深圳市國土局關於規範境外機構和境外個人購買商品房的通知》，港澳台地區居民和華僑只能購買一套用於自住的住宅類商品房。而境外機構和個人購買非自用房地產的，要遵循商業存在的原則，申請設立外商投資企業，取得營業執照後方可按照核准的經營範圍從事相關業務。也就是說境外機構和個人購買非自用商品房，必須要取得兩證，一個是《外商投資企業批准證書》，一個是《營業執照》，營業執照中要有房地產投資的營業範圍。

深圳某代理行的高層認為，取消港澳人士購買商用物業的限制，將對羅湖、福田關口附近商用物業的消化帶來積極影響。（勞顯亮攝）

對羅湖、福田關口附近商用物業帶來積極影響

深圳某代理行的高層認為，取消港澳人士購買商用物業的限制，將對羅湖、福田關口附近商用物業的消化帶來積極影響。「過去深圳人很少去關口買商用物業，而香港人又沒辦法以個人身份購買，所以這些物業特別是公寓的銷售很不理想。」他表示，通關後，香港與深圳兩地的交流恢復正常，如今又取消了商用物業限購，「深圳的中介機構應該都已經行動去拓香港客了，特別是商務公寓、商辦改公寓這種項目」。

仲量聯行的研究報告顯示，上半年，深圳的寫字樓市場空置率保持相對高位，達22.6%，因新增需求增長動能有所不足，而且供應仍處於上升周期，導致市場競爭壓力加劇，二季度深圳甲級寫字樓市場租金水平環比下跌約2.5%。零售地產市場的整體空置率也仍面臨上行壓力，年末空置率預計將攀升至4%以上。

除了商用物業，深圳的共有產權住房也已向港澳台居民開放。8月1日開始實施的《深圳市共有產權住房管理辦法》規定，港澳台居民可作為共同申請人參與申請認購共有產權住房，不受戶籍限制。