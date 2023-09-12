天舟五號貨運飛船受控再入大氣層　殘骸落入南太平洋預定安全海域

9月11日下午，天舟五號貨運飛船順利撤離空間站組合體，轉入獨立飛行。據中國載人航天工程辦公室消息，12日上午9時13分，天舟五號貨運飛船已受控再入大氣層。貨運飛船絕大部分器部件在再入大氣層過程中燒蝕銷毀，少量殘骸落入南太平洋預定安全海域。



天舟五號貨運飛船於2022年11月12日在文昌航天發射場發射入軌，裝載了神舟十五號3名航天員6個月的在軌駐留消耗品、推進劑、應用實（試）驗裝置等物資，搭載了「澳門學生科普衛星一號」立方星、空間氫氧燃料電池、空間高能粒子探測載荷等多項空間應用項目。

天舟五號貨運飛船在軌飛行期間，曾於2023年5月5日撤離中國太空站組合體，獨立飛行33天後再次與太空站組合體進行交會對接，繼續開展了相關空間技術試驗。

據介紹，隨天舟五號貨運飛船搭載上行的多項空間應用項目進展順利，取得成果。其中，天舟五號貨運飛船於2022年12月18日成功釋放「澳門學生科普衛星一號」立方星，目前該立方星在軌運行穩定，為粵港澳大灣區、海峽兩岸及全球各地業餘無線電愛好者提供了良好航天科學實踐平台，推動了內地和澳門在航天科普教育方面的深度合作和交流互動。

此外，空間氫氧燃料電池在軌實驗取得成功，初步驗證了燃料電池能源系統在軌艙外真空、低溫及微重力條件下發電特性、變功率響應規律以及電化學反應的界面特性，為空間燃料電池能源系統研製和關鍵技術攻關提供了重要數據和理論支撐，未來將推動宇航燃料電池應用發展，為推進中國載人探月任務提供有力支持。

空間高能粒子探測載荷完成首次艙外探測任務，該探測載荷是國際首次在空間探測領域突破了新型無機激發體探測關鍵技術，實現了高效中子測量和高精度中子/伽馬射線甄別；未來將持續開展空間軌道各類帶電粒子、中子及粒子輻射效應探測，為開展相關空間科學試驗和工程應用等提供關鍵參考參數。