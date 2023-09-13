《關於全球治理變革和建設的中國方案》：支持政治解決烏克蘭危機

中國外交部今日（13日）發布《關於全球治理變革和建設的中國方案》（以下簡稱《方案》）。《方案》稱，中國堅定支持政治解決烏克蘭危機，各國主權、領土完整都應得到維護；中國主張維護朝鮮半島和平穩定，實現半島無核化、建立半島和平機制等。



《方案》稱，中國呼籲國際社會踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，推動全球治理體係發展完善，共同構建人類命運共同體。

政治解決烏克蘭危機

在烏克蘭危機問題上，《方案》稱，中國堅定支持政治解決烏克蘭危機。各國主權、領土完整都應得到維護，聯合國憲章宗旨和原則都應得到遵守，各方合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。制裁打壓、火上澆油只會激化局勢。

2023年9月6日，烏克蘭東部城市康斯坦丁諾夫卡（Konstantinovka）有市場遭到炮彈襲擊，有汽車及建築物受損。（路透社）

在朝鮮半島問題上，《方案》稱，中國主張維護朝鮮半島和平穩定，實現半島無核化、建立半島和平機制，通過對話協商解決問題，均衡解決各方合理關切。有關方應保持冷靜克制，努力推動局勢緩和，為重啟對話付出努力和創造條件，而不是執迷於制裁施壓。

在阿富汗問題上，《方案》稱，中國呼籲國際社會尊重阿富汗獨立、主權、領土完整。有關國家應切實從阿富汗變局中汲取教訓，放棄在反恐問題上搞「雙重標準」，無條件歸還阿海外資產，解除對阿單邊制裁，以實際行動履行對阿重建發展的責任。

《方案》稱，中國堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業。中方願為巴方實現內部和解、推動和談發揮積極作用。中國主張政治解決伊朗核、敘利亞、蘇丹、利比亞、也門等地區熱點問題。

2023年6月20日，涉嫌槍擊猶太人定居點的巴勒斯坦槍手，遭以色列特種部隊擊斃，大批巴勒斯坦人抬屍哀悼。（路透社）

停止核污水排海

在日本排放核污水問題上，《方案》稱，日本政府應全面回應國際社會對福島核污染水排海問題的重大關切，履行應盡的道義責任和國際法義務，停止核污染水排海行動，以真誠態度同周邊鄰國充分溝通，接受嚴格國際監督，確保核污染水以科學、安全、透明的方式得到處置。

反對單邊主義和保護主義

《方案》稱，中國支持推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。國際社會要堅持以開放為導向，堅持多邊主義，堅定維護自由貿易和多邊貿易體制，反對單邊主義和保護主義。

不能以人權為藉口干涉別國內政

《方案》稱，促進和保護人權沒有放之四海而皆準的模式，各國自主選擇的人權發展道路必須得到尊重。各國應將人權普遍性原則同本國實際結合起來，從本國國情和人民要求出發推動人權事業發展。不能把人權問題政治化、工具化，搞雙重標準，更不能以人權為藉口干涉別國內政、圍堵遏制別國發展。

《方案》稱，科技成果應該造福全人類，而不應該成為限制、遏制其他國家發展的手段。少數國家不得將霸權思維滲透到新疆域治理中，泛化國家安全概念，以科技優勢構築「小院高牆」。各國應抓住新一輪科技革命和產業革命的歷史性機遇，加速科技成果向現實生產力轉化，挖掘疫後經濟增長新動能，攜手實現跨越式發展。

《方案》稱，國際社會應致力於維護一個和平、安全、開放、合作的網絡空間，反對網絡空間陣營化、軍事化、碎片化，不得泛化國家安全概念，無理剝奪他國正當發展權利，不得利用網絡技術優勢，擴散進攻性網絡技術，將網絡空間變為地緣競爭的新戰場。

《關於全球治理變革和建設的中國方案》全文：

當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，和平赤字、發展赤字、安全赤字、治理赤字不斷加重，人類前途命運再次來到何去何從的十字路口。同時，世界多極化、經濟全球化持續演進，和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋，講團結、促合作、求進步仍然是人心所向。

今年是習近平主席提出構建人類命運共同體理念十週年。面對世界百年未有之大變局，習近平主席立足中國，胸懷世界，創造性提出構建人類命運共同體理念，為世界未來發展指明方向，為應對共同挑戰提供方案。十年來，構建人類命運共同體從理念轉化為行動，從願景轉變為現實。中國呼籲國際社會踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，推動全球治理體係發展完善，共同構建人類命運共同體。

一、加強全球安全治理，維護世界和平穩定

安全是人類最基本需求，也是最重要的國際公共產品。當前，熱點問題頻發，地緣衝突加劇，單邊霸凌肆虐，國際社會需要和平而非戰爭、信任而非猜疑、團結而非分裂、合作而非對抗。中國歡迎聯合國秘書長古特雷斯提出「新和平綱領」，願同各方就此深入溝通，凝聚共識。

習近平主席提出全球安全倡議，倡導堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持尊重各國主權、領土完整，堅持遵守聯合國憲章宗旨和原則，堅持重視各國合理安全關切，堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧與爭端，堅持統籌維護傳統領域和非傳統領域安全，共同構建人類安全共同體。

中國堅定支持政治解決烏克蘭危機。各國主權、領土完整都應得到維護，聯合國憲章宗旨和原則都應得到遵守，各方合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。危機根源在於歐洲安全治理出了問題，只有當事方正視問題癥結，停止轉移矛盾，通過積累互信、兼顧彼此合理安全關切，才能逐步為止戰和談創造條件。衝突戰爭沒有贏家，制裁打壓、火上澆油只會激化局勢。必須堅持相互尊重，摒棄冷戰思維，不搞團團伙夥，放棄陣營對抗，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

中國主張維護朝鮮半島和平穩定，實現半島無核化、建立半島和平機制，通過對話協商解決問題，均衡解決各方合理關切。當前形勢下，有關方應保持冷靜克制，努力推動局勢緩和，為重啟對話付出努力和創造條件，而不是執迷於製裁施壓，激化矛盾，加劇緊張。中國一直積極勸和促談，願同國際社會一道，按照「雙軌並進」思路和分階段、同步走原則，為推動半島問題政治解決進程發揮建設性作用。

中國呼籲國際社會尊重阿富汗獨立、主權、領土完整，堅持「阿人主導、阿人所有」原則，並在此基礎上同阿保持接觸對話，持續向阿提供人道和發展援助，支持阿融入地區互聯互通和經濟一體化進程，增強自主和可持續發展能力，正面引導和推動阿富汗包容建政、穩健施政、堅決反恐、對外友好。有關國家應切實從阿富汗變局中汲取教訓，放棄在反恐問題上搞「雙重標準」，無條件歸還阿海外資產，解除對阿單邊制裁，以實際行動履行對阿重建發展的責任。

中國堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業。解決巴勒斯坦問題的根本出路在於建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。國際社會應該加大對巴勒斯坦發展援助和人道主義幫扶,保障巴勒斯坦經濟民生需求。要堅持和談正確方向，尊重耶路撒冷宗教聖地歷史上形成的現狀，摒棄過激和挑釁言行，推動召開更大規模、更具權威、更有影響的國際和平會議，為重啟和談創造條件，為幫助巴勒斯坦和以色列兩國和平共處作出切實努力。中方願為巴方實現內部和解、推動和談發揮積極作用。

中國主張政治解決伊朗核、敘利亞、蘇丹、利比亞、也門等地區熱點問題，支持中東地區國家獨立自主探索發展道路，團結協作解決地區安全問題，維護地區長治久安。中國支持非洲國家以非洲方式解決非洲問題，推動非洲大陸恢復和平穩定，支持非洲國家和人民自主選擇的現代化道路。支持非洲在國際事務中以一個聲音說話，不斷提升國際地位。中國將同非方深化團結協作，共同落實「支持非洲工業化倡議」、「中國助力非洲農業現代化計劃」和「中非人才培養合作計劃」，助力非洲一體化和現代化事業步入快車道。中國堅決反對個別國家對他國濫用單邊制裁和「長臂管轄」，為發展中國家發展經濟和改善民生創造條件。

中國強烈譴責一切形式的恐怖主義和極端主義，反對將恐怖主義、極端主義與特定國家、民族、宗教掛鉤，反對在反恐問題上採取「雙重標準」，反對將反恐問題政治化、工具化。反恐應堅持綜合施策、標本兼治，從源頭消除恐怖主義滋生土壤。中國支持聯合國發揮中心協調作用，幫助發展中國家提升反恐能力建設，推動國際反恐形成更大合力，並著力應對新興技術帶來的挑戰。

核武器用不得、核戰爭打不得，國際社會應共同反對使用或威脅使用核武器。中國支持在五核國領導人關於防止核戰爭的聯合聲明基礎上，為減少戰略風險進一步作出努力。應遵循「維護全球戰略穩定」和「各國安全不受減損」原則循序漸進推進核裁軍，擁有最大核武庫的國家應切實履行核裁軍特殊、優先責任，繼續有效執行《新削減戰略武器條約》，以可核查、不可逆和有法律約束力的方式進一步大幅、實質削減核武庫，為最終實現全面、徹底核裁軍創造條件。《不擴散核武器條約》是國際核裁軍與核不擴散體系的基石，是戰後國際安全體系的重要組成部分，對促進世界和平與發展的作用不可替代。國際社會應平衡推進條約三大支柱，共同維護條約權威性、有效性和普遍性。

中國高度重視核安全，提出「理性、協調、並進」的核安全觀，努力打造全球核安全命運共同體。核安全是核能發展和核技術應用的生命線，核能和平利用不能以犧牲自然環境和人類健康為代價。日本政府應全面回應國際社會對福島核污染水排海問題的重大關切，履行應盡的道義責任和國際法義務，停止核污染水排海行動，以真誠態度同周邊鄰國充分溝通，接受嚴格國際監督，確保核污染水以科學、安全、透明的方式得到處置。

中國致力於維護《禁止化學武器公約》權威性和有效性，實現無化武世界的目標，敦促日本加快日遺化武銷毀進程，堅持以《禁止化學武器公約》為準繩妥善處理化武熱點問題，反對政治化，積極推動化學領域和平利用國際合作。

二、完善全球發展治理，共謀全球可持續發展

發展是人類社會的永恆追求，也是世界各國的共同責任。習近平主席提出全球發展倡議，呼籲國際社會增進團結互信，堅持發展優先，攜手應對挑戰，為推動聯合國2030年可持續發展議程重回正軌注入動力。

中國將以落實全球發展倡議為引領，推動國際社會鞏固擴大發展共識，將發展始終置於國際議程中心位置。加強全球、區域、次區域、國別層面發展戰略對接，包括積極推動倡議同聯合國發展領域進程形成合力，實現優勢互補、聯動發展。進一步調動各國政府、工商界、學術界、民間社會的發展資源，促進全球發展資源合理配置，深化倡議重點領域務實合作，同各方一道充實倡議開放式項目庫。中國呼籲發達國家兌現在官方發展援助、氣候融資等方面承諾，改進全球發展資源不平衡的局面，注重發展知識分享，為廣大發展中國家提供能力建設支持。

今年是習近平主席提出「一帶一路」倡議十週年。十年來，中國大力弘揚以和平合作、開放包容、互學互鑑、互利共贏為核心的絲路精神，以互聯互通為主線，促進政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，實現各國共同發展繁榮。今年10月，中國將舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，願以此為契機，推動共建「一帶一路」實現更高合作水平、更高投入效益、更高供給質量、更高發展韌性，同各方深化各領域交流合作，推進共建「一帶一路」同2030年可持續發展議程有效對接、協同增效，為推動全球發展事業作出更大貢獻。

中國支持推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。國際社會要堅持以開放為導向，堅持多邊主義，堅定維護自由貿易和多邊貿易體制，反對單邊主義和保護主義，促進互聯互通，鼓勵融合發展；堅持以平等為基礎，尊重各國的社會制度和發展道路，推動全球經濟治理體系更加公正合理；堅持以合作為動力，堅持共商共建共享，促進合作共贏。

糧食安全事關人類生存之本，是落實2030年可持續發展議程的重要內容。中國支持聯合國機構發揮專業優勢和協調作用，動員國際社會特別是發達國家加大援助力度，緩解有關國家人民的燃眉之急。國際社會要加強合作，共同建立公平合理、持續穩定的農業貿易秩序，避免將糧食安全問題政治化、武器化。要加強對發展中國家特別是最脆弱國家的支持，幫助他們切實提升糧食安全保障水平。

中國支持走綠色低碳發展之路。推進能源公正轉型，應充分尊重各國不同國情和能力，傳統能源的逐步退出應建立在新能源安全可靠的替代基礎上。當前全球能源安全面臨嚴峻挑戰，根源不是生產和需求問題，而是供應鏈出了問題，國際合作受到干擾。中國堅決反對將能源問題政治化、工具化、武器化，各國應共同努力暢通供應鏈，維護能源市場和價格穩定，實現人人獲得可負擔得起、可靠和可持續現代能源目標。

中國高度重視應對氣候變化，主張各國應在多邊框架下合力應對這一迫在眉睫的全球性挑戰。應堅持《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》的目標、原則及製度安排，特別是共同但有區別的責任原則。發達國家應正視其歷史責任，率先行動大幅減排，並切實兌現對發展中國家的資金、技術和能力建設支持。中國願同國際社會一道，推動《巴黎協定》全面有效實施，攜手共建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系。

三、推進全球人權和社會治理，共促文明交流進步

不同文明之間平等交流、互學互鑑，將為人類破解時代難題、實現共同發展提供強大精神指引。習近平主席提出全球文明倡議，著眼推動不同文明交流互鑑、增進各國人民相知相親、凝聚國際社會合作共識、促進人類文明發展進步，為推動人類社會現代化進程、推動構建人類命運共同體注入強大動力。

要尊重世界文明多樣性，堅持文明平等、互鑑、對話、包容，以文明交流超越文明隔閡、文明互鑑超越文明衝突、文明包容超越文明優越。要共同弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，反對將價值觀和模式強加於人，反對搞意識形態對抗。要重視文明傳承和創新，充分挖掘各國歷史文化的時代價值，推動各國優秀傳統文化在現代化進程中實現創造性轉化、創新性發展。

實現人人享有人權，是人類社會的共同追求。人民幸福生活是最大的人權。各國發展人權事業應堅持以人民為中心，將實現人民對美好生活的嚮往作為出發點和落腳點，不斷解決好人民最關心最直接最現實的利益問題，讓人民過上幸福生活。要保障人民民主權利，充分發揮人民的積極性、主動性、創造性，讓人民真正當家作主，平等共享人權，成為人權事業發展的主要參與者、促進者、受益者。

促進和保護人權沒有放之四海而皆準的模式，各國自主選擇的人權發展道路必須得到尊重。人權是歷史的、具體的、現實的。各國歷史文化傳統、社會制度、經濟社會發展水平存在差異，選擇的人權發展道路必然不同。各國應將人權普遍性原則同本國實際結合起來，從本國國情和人民要求出發推動人權事業發展。不能把人權問題政治化、工具化，搞雙重標準，更不能以人權為藉口乾涉別國內政、圍堵遏制別國發展。

人權的內涵是全面的、豐富的，各類人權同等重要，應統籌兼顧、系統推進。生存權、發展權是首要的基本人權，經濟、社會、文化權利必須得到足夠重視。種族歧視、宗教仇恨、單邊強制措施對人權影響等長期存在的問題應盡快得到切實解決，數字科技、人工智能與人權等新問題應得到關注和妥善應對。

促進和保護人權需要國際社會共同努力。應以安全守護人權，尊重各國主權和領土完整，同走和平發展道路，踐行全球安全倡議，為實現人權創造安寧的環境。應以發展促進人權，踐行全球發展倡議，提高發展的包容性、普惠性和可持續性，做到發展為了人民，發展依靠人民，發展成果由人民共享。應以合作推進人權，踐行全球文明倡議，在相互尊重、相互包容、平等相待基礎上開展人權交流合作，相互借鑒，凝聚共識，共同推動人權文明發展進步。

人權理事會等聯合國人權機構應成為對話合作的平台，不是對抗施壓的場所。聯合國人權機構應恪守聯合國憲章宗旨和原則，秉持公正、客觀、非選擇性、非政治化原則，同會員國開展建設性對話與合作，尊重各國主權，在授權範圍內客觀公正履職。發展中國家在聯合國人權機構人員代表性不足的狀況應盡快得到改變。應通過紀念《世界人權宣言》75週年進一步推動國際人權對話與合作，促進國際人權事業健康發展。

推動婦女和兒童事業發展是社會治理的重要方面。國際社會要繼續大力推進落實《北京宣言》和《行動綱領》，把保障婦女、兒童權益置於重要位置。要製定完善國家婦女兒童發展戰略，採取綜合措施確保婦女、兒童享有各項發展成果，實現婦女兒童事業和經濟社會同步發展。要支持聯合國發揮領導協調作用，加強全球婦女兒童事業國際合作。

教育是推動人類文明進步的重要力量。中國願同世界各國加強教育交流，擴大教育對外開放，積極支持發展中國家教育事業發展。呼籲世界各國加大教育投入，推動教育更加公平、包容、安全。支持聯合國在實現教育可持續發展目標方面發揮重要作用，以教育改革發展促進全球和平與可持續發展，助力實現教育機會均等、教育成果普惠，努力實現2030年可持續發展教育目標。

四、開拓全球新疆域治理，完善未來治理格局

科技進步和發展豐富了國際和平與安全的內涵和外延，深海、極地、外空、網絡和數字、人工智能等成為全球治理新疆域。面對新形勢新領域新挑戰，要秉持和平、發展、普惠、共治原則，積極推動新疆域治理規則與時俱進，充分反映發展中國家意見、利益和訴求。充分保障發展中國家的參與權、話語權和決策權。

科技成果應該造福全人類，而不應該成為限制、遏制其他國家發展的手段。少數國家不得將霸權思維滲透到新疆域治理中，泛化國家安全概念，以科技優勢構築「小院高牆」。各國應抓住新一輪科技革命和產業革命的歷史性機遇，加速科技成果向現實生產力轉化，挖掘疫後經濟增長新動能，攜手實現跨越式發展。聯合國應發揮核心作用，落實「在國際安全領域促進和平利用國際合作」聯大決議，確保發展中國家充分享受和平利用科技的權利，促進實現可持續發展目標，同時有效應對科技發展帶來的安全風險。中國將以更加開放的思維和舉措推進國際科技交流合作，同各國攜手打造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境，促進互惠共享，為人類發展進步貢獻中國科技力量。

人工智能的發展惠及各國，其全球治理也應由各國廣泛參與。各方應秉持共商共建共享原則，發揮聯合國主渠道作用，堅持以人為本、智能向善、注重發展、倫理先行等理念，增加發展中國家代表性和發言權，推動形成具有廣泛共識的治理框架和標準規範，確保人工智能安全、可靠、可控，確保各國共享人工智能技術紅利。

國際社會應致力於維護一個和平、安全、開放、合作的網絡空間，反對網絡空間陣營化、軍事化、碎片化，不得泛化國家安全概念，無理剝奪他國正當發展權利，不得利用網絡技術優勢，擴散進攻性網絡技術，將網絡空間變為地緣競爭的新戰場。要摒棄單邊保護主義，堅持開放、公平、非歧視原則，為國際海纜等重要國際基礎設施建設營造開放、包容的良好環境。中方支持聯合國在全球數字治理和規則制定方面發揮主導作用，願與各方一道就數字發展及全球數字治理的突出問題尋求解決思路，凝聚國際共識，以《全球數據安全倡議》為基礎，制定數字治理國際規則。各方應堅持多邊主義，堅守公平正義，統籌發展和安全，深化對話合作，完善全球數字治理體系，構建網絡空間命運共同體。網絡犯罪是各國面臨的共同威脅，中國支持在聯合國主持下，談判制定一項具有普遍性、權威性的全球公約，為各國強化打擊網絡犯罪國際合作構建法律框架。

中國高度重視生物安全，致力於完善全球生物安全治理。中國支持締約國共同落實《禁止生物武器公約》第九次審議大會成果，推動加強《禁止生物武器公約》工作組取得實質成果，不斷強化公約機制，重啟公約核查議定書多邊談判。同時，國際社會應共同倡導負責任的生物科研，鼓勵所有利益攸關方自願採納《科學家生物安全行為準則天津指南》，以降低生物安全風險、促進生物科技健康發展。

海洋對於人類社會生存和發展具有重要意義。中國願同各國攜手維護以國際法為基礎的海洋秩序，在全球安全倡議框架下妥善應對各類海上共同威脅和挑戰，在全球發展倡議框架下科學有序開發利用海洋資源，在平等互利、相互尊重基礎上推進海洋治理合作，維護海洋和平安寧和航道安全，構建海洋命運共同體，推動全球海洋事業不斷向前發展。

和平探索利用外層空間是世界各國都享有的平等權利，外空的持久和平與安全關乎各國安全、發展和繁榮。中國始終堅持探索和利用外空為全人類謀福利的原則，維護以1967年《外空條約》為基石的外空國際秩序，在平等互利、和平利用、包容髮展的基礎上，開展外空國際合作，反對外空武器化和軍備競賽，倡導在外空領域構建人類命運共同體。主要航天大國應承擔起維護外空和平與安全的主要責任。中國支持聯合國充分發揮外空全球治理和國際合作主平台作用，支持裁談會盡快談判達成外空軍控法律文書。

五、加強聯合國核心作用，推進全球治理體系改革

各國在聯合國成立75週年政治宣言中承諾，加強全球治理，構建今世後代的共同未來。我們要以2024年未來峰會為契機，本著對子孫後代負責態度，加強團結合作，推進全球治理體系變革，支持聯合國更好發揮作用。

中國積極參與全球治理體系改革和建設，踐行共商共建共享的全球治理觀，堅持真正的多邊主義，推進國際關係民主化，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。全球治理體系變革的關鍵是兼顧公平和效率，符合變化了的世界政治經濟形勢，滿足應對全球性挑戰的現實需要，順應和平發展合作共贏的歷史趨勢。

中國堅定支持聯合國在國際事務中的核心地位，聯合國改革應有利於維護多邊主義和聯合國作用，有利於擴大發展中國家在國際事務中的發言權，有利於提高聯合國機構的執行能力和管理效率。應堅持聯合國平等協商的基本原則，推動聯合國更好主持公道、厲行法治、促進合作、聚焦行動。

中國支持對安理會進行必要、合理改革，以提高安理會的權威和效率，增強其應對全球性威脅和挑戰的能力，更好地履行《聯合國憲章》賦予的職責。安理會不應成為大國、富國俱樂部。改革必須切實增加發展中國家的代表性和發言權，糾正非洲歷史不公，讓更多外交政策獨立、秉持公正立場的發展中國家有機會進入安理會，並參與其決策。中方支持就優先解決非洲訴求作出特殊安排。安理會改革涉及聯合國未來和全體會員國根本利益。各方應維護聯大安理會改革政府間談判主渠道地位，堅持會員國主導原則，通過充分民主協商，達成最廣泛的政治共識，就改革涉及的五大類問題，尋求兼顧各方利益和關切的「一攬子」解決方案。

中國主張加強聯合國、二十國集團、國際貨幣基金組織、世界銀行等機制溝通合作，強化宏觀經濟政策協調，完善全球經濟治理。要提高國際金融機構運營和籌資的能力和效率，提高發展中國家在國際金融機構中的代表性和發言權，提高特別提款權等儲備資產使用效率，加大向發展中國家急需的國際公共產品投資，多邊債權人應共同參與債務處理。

中國支持對全球衛生治理體系進行必要合理改革，提升全球衛生治理體系效率，更好應對全球公共衛生危機，推動構建人類衛生健康共同體。中國支持世界衛生組織在全球衛生治理中發揮中心協調作用，支持其在客觀、公正、科學基礎上，加強同各方在全球衛生領域的合作。中國將繼續支持和參與全球科學溯源，堅決反對任何形式的政治操弄。

人類處於一個充滿挑戰的時代，也是一個充滿希望的時代。面對日益嚴峻複雜的全球性挑戰，推動加強和完善全球治理體係是世界各國必須承擔的共同任務。中國將同國際社會攜手前行，堅持真正的多邊主義，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，共同開創人類更加美好的未來！