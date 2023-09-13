國家一級演員蘇孝林涉貪被捕　早前被指長期保持不正當性關係

據最高人民檢察院今日（13日）消息，甘肅省政府原參事蘇孝林（副廳級）涉嫌貪污、受賄一案，由甘肅省監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。經甘肅省檢察院指定管轄，由平涼市檢察院審查起訴。日前，平涼市檢察院以涉嫌貪污罪、受賄罪對蘇孝林作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。值得注意的是，蘇孝林另一個身份為男高音歌唱家、國家一級演員。



甘肅省人民政府原參事蘇孝林。（影片截圖）

早前官方通報指，蘇孝林長期破紀違法，違反政治紀律，拉幫結派培植個人勢力，對抗組織審查調查，轉移隱匿非法所得、銷毀證據。超標準使用辦公用房和交通工具，裝修豪華接待場所，公款大吃大喝，接受可能影響公正執行公務的宴請，接受私營企業主提供的特殊消費，安排親屬公款旅遊。

蘇孝林違反組織紀律，瞞報房產，函詢時不如實說明問題，在職工選拔和錄用中為親屬和特定關係人提供幫助；違反廉潔紀律，收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金，借婚喪事宜斂財，長期借用私營企業主車輛，利用職權或職務影響為特定關係人謀利。

蘇孝林違反工作紀律，懈怠企業改制工作要求，違規出借單位資金；違反生活紀律，追求低級趣味，沉溺賭博，道德敗壞，長期與他人保持不正當性關係。放縱貪欲，將公權力當作謀取私利的工具，大肆攫取國家財產，在企業經營和項目承攬等方面為他人謀取利益，多次收受和索取他人賄賂，數額特別巨大。

蘇孝林為男高音歌唱家、國家一級演員。（紅星新聞）

公開資料顯示，1958年3月出生的蘇孝林為甘肅蘭州人，大專學歷，1974年12月參加工作，1986年10月加入中國共產黨。此後長期在蘭州市歌舞劇團工作，1991年起擔任蘭州市歌舞劇團副團長、團長。2003年12月起任蘭州歌舞劇院院長，2008年1月起任蘭州大劇院院長，當年2月起，同時任省文聯黨組成員、副主席。2018年3月起，蘇孝林開始擔任甘肅省人民政府參事，2020年10月，其卸任蘭州大劇院院長，但繼續擔任甘肅省人民政府參事，2021年4月，蘇孝林退休。

蘇孝林另一個身份為男高音歌唱家、國家一級演員。1994年，蘇孝林組織創排的大型舞蹈詩《西出陽關》，在第四屆中國藝術節上首演即引起轟動，曾獲得中宣部「五個一工程」獎、文化部「文華新劇目獎」和甘肅省「敦煌文藝獎」。