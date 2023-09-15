張軍：中國代表權根本解決　「台灣入聯合國」是徹頭徹尾的偽命題

第78屆聯合國大會5日在紐約開議，美國眾議院「台灣連線」主席13日發布聯合聲明，強調聯大第2758號決議不涉及台灣代表權，不應禁止台灣有意義參與國際活動。中國常駐聯合國代表張軍嚴正駁斥，指第2758號決議已解決中國代表權問題，「台灣參與聯合國」是一個徹頭徹尾的偽命題。



據《新華社》報道，中國大陸聯合國代表張軍14日針對台灣近期炒作所謂「參與聯合國訴求」、曲解聯大第2758號決議等行為發表談話。張軍表示，1971年第26屆聯大通過第2758號決議，決議明確承認中華人民共和國政府的代表為中國在聯合國的唯一合法代表，明確要求將台灣當局代表從其非法佔據的席位上驅逐出去。從那時起，從根本上解決誰在聯合國代表中國的問題，立場清晰無誤、一以貫之；所謂「台灣參與聯合國」是一個徹頭徹尾的偽命題，「這是台獨分裂勢力和部分反華勢力借第78屆聯大開幕「蹭熱度」的又一波政治鬧劇」。

張軍重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部；台灣作為中國的一個省，沒有任何根據、沒有任何理由、沒有任何權利參加聯合國及其相關機構。張軍表示，一個中國原則是國際社會的普遍共識，是遵守國際關係基本準則的應有之義，中國政府在堅持一個中國原則的前提下，曾對台灣參與世衛大會、國際民航組織大會等作出妥善安排，惟民進黨當局頑固推行台獨分裂，拒不接受九二共識，致使有關安排的政治基礎不復存在，責任完全在民進黨當局。