上海自貿試驗區揭牌運行10年　累計實到外資586億美元

今年是上海自由貿易試驗區揭牌運行10周年，上海周五（15日）舉行市政府新聞發布會，介紹自貿試驗區建設成果等有關情況。



上海市委常委、浦東新區區委書記、中國（上海）自由貿易試驗區推進工作領導小組副組長、中國（上海）自由貿易試驗區管委會主任朱芝松表示，10年來，一攬子開創性政策相繼推出，一系列突破性實踐深入開展，一大批標誌性成果持續湧現。在國家層面複製推廣的302項自貿試驗區制度創新成果中，近一半源自於上海首創或同步先行先試，充分發揮了全面深化改革和擴大開放的試驗田作用。



朱芝松介紹，上海自貿試驗區及2019年設立的臨港新片區，制度創新成果主要體現在四個方面。一是對標國際高標準經貿規則，推進高水平制度型開放。推動構建外商投資准入前國民待遇加負面清單管理制度，發布中國首份外資准入負面清單，實施外商投資備案管理，在製造業、金融業等數十個開放領域落地一批全國首創外資項目。

深化海關監管制度創新，率先推出一線「先進區、後報關」、區間「自行運輸」、二線「批次進出、集中申報」以及貨物狀態分類監管等措施，在全國唯一的洋山特殊綜合保稅區構建全新「六特」海關監管模式。建成運營上海國際貿易「單一窗口」，服務企業數超過60萬家，支撐全國超1/4貨物貿易量的數據處理。拓展洋山港全球樞紐港功能，鏈接全球200多個重要港口，建立「中國洋山港」籍國際船舶登記制度，外資班輪公司沿海捎帶、國際航行船舶保稅天然氣加註、長三角港口「聯動接卸」等創新業務已實現常態化運作。

打造接軌國際的法治環境，設立首個自貿區法庭和自貿區知識產權法庭，引進世界知識產權組織仲裁與調解上海中心，設立中國（上海）自由貿易試驗區仲裁院，積極探索涉外商事糾紛一站式解決機制。

中國（上海）自由貿易試驗區 / 上海自貿區（外高橋保稅區）。（Wikimedia Commons）

二是堅持要素市場化改革方向，增強全球資源要素配置能力。開拓資金跨境通道，創設本外幣一體化運作的自由貿易賬戶體系，率先開展跨境貿易投資高水平開放等試點，累計開立自由貿易賬戶14萬個，累計發生本外幣跨境收支折合人民幣142萬億元。

提高金融市場國際化水平，設立上海黃金交易所國際板、上海國際能源交易中心等面向全球的平台，推出原油期貨、20號膠等一批創新產品，上市全國超過一半的國際化期貨期權品種，全國首單液化天然氣跨境人民幣結算交易今年3月落地。促進數據要素流通，設立上海數據交易所，率先探索數據要素場內交易，累計掛牌數據產品近1500個。

高標準建設「國際數據港」，啟動運營國家（上海）新型互聯網交換中心，開展數據跨境流通創新試點。實行更加開放便利的人才政策，建立外籍高層次人才永居推薦「直通車」制度，開設外國人來華工作居留審批「單一窗口」，發布境外職業資格證書認可清單和緊缺清單，目前浦東新區人才總量達到170餘萬，重點產業國際化人才佔比超過4%。

三是加強政府自身改革，提升治理現代化水平。圍繞企業全生命周期深化商事制度改革，創新開展「證照分離」、「照後減證」、「一業一證」等試點，已在31個行業發放行業綜合許可證5000多張，平均審批時限壓減近90%，申請材料壓減近70%，填表要素壓減超60%。率先實施註冊資本認繳制、經營主體登記確認制、市場準營承諾即入制，創新簡易註銷等經營主體退出機制，持續降低制度性交易成本。構建事中事後監管體系，創建『雙告知、雙反饋、雙跟踪」許可辦理機制和「雙隨機、雙評估、雙公示」監管協同機制，推動政府監管方式向信用、風險、分類、動態「四個監管」轉變。

打造以「互聯網+」為重點的政務服務體系，實施企業市場准入事項「全網通辦」、政務信息「全域共享」，全面推行「一網通辦」，300餘項涉企審批事項實現100%全程網辦，實際辦理時間比法定時限壓縮近90%。實施窗口「智能幫辦」和遠程「直達幫辦」等創新舉措，為企業提供「零材料填報」全新體驗。

上海自貿試驗區揭牌運行10年。（人民網）

四是聚焦產業發展所需創新制度供給，增強高質量發展新動力。率先開展集成電路監管創新試點，推出真空包裝等高新技術貨物布控查驗模式，貨物入庫時間較以往壓縮兩個工作日。實施醫療器械註冊人和藥品上市許可持有人等制度，上市一類新藥21個。推出生物醫藥特殊物品和研髮用物品入境便利化試點，實現特定研髮用物品高效便捷通關，無需辦理《進口藥品通關單》。

此外，深化智能網聯汽車示範應用，區內自動駕駛開放測試道路已超500公里，我國自主研發的東海大橋智能重卡項目開啟「真無人」測試，成為全球最長的自動駕駛商業化運營場景。首創「一司兩地」一體化監管模式，對位於洋山特殊綜合保稅區內外的兩個國產大飛機生產基地實施「境內區外」一體化監管，助力民用航空產業鏈集聚發展。圍繞貿易高質量發展，上線全國首個輔助離岸貿易真實性審核的「離岸通」平台，落地全國首單「重點行業再製造產品進口試點」，全力培育跨境電商、保稅維修等外貿新業態。

會上指，截至2022年底，上海自貿試驗區累計實到外資586億美元，約佔上海同期30%。2022年區域進出口總額約佔全國21個自貿試驗區總額的30%。在上海自貿試驗區的帶動下，浦東新區2022年實現地區生產總值16013.4億元、規模以上工業總產值13390.2億元，分別是2013年的2.5倍和1.5倍；累計認定跨國公司地區總部432家、外資研發中心突破250家，均佔全市近一半比重。

自2019年成立以來，臨港新片區累計簽約前沿科技產業項目涉及投資額超5600億元；主要經濟指標保持快速增長，地區生產總值、規上工業總產值、全社會固定資產投資年均增速分別達到21.2%、37.8%和39.9%，成為全市經濟發展新的增長極。