吉利控股集團高級副總裁楊學良：中國電動車工業很有底氣

9月16日下午，香港傳媒高層參訪團到訪吉利控股集團。

吉利控股集團始建於1986年，1997年進入汽車行業。現資產總值超5100億元，員工總數超過12萬人。新能源科技、自動駕駛、車載晶片、低軌衛星、操作系統等業務是吉利科技轉型的重要助推器，賦能吉利控股旗下汽車品牌實現智能化、電動化轉型。2023年上半年，吉利控股集團實現總銷量超122萬輛，其中新能源汽車銷量超39萬輛，按年增長62%，新能源滲透率約32%。

此外，值得一提的是，吉利控股致力於打造硬核科技生態，是中國首家一手造車、一手造星的企業，衛星項目不僅為吉利未來出行生態提供基礎設施，還為自動駕駛、海洋、無人機、物流、測繪等領域提供全方位服務。

吉利汽車。（香港01）

吉利控股集團高級副總裁楊學良向傳媒表示，中國近年在電動車發展取得全球領先優勢，尤其是在智能化、電動化領域，引起全球同行和各國關注，但中國電動車工業很有底氣。全球貿易應該基於開放平等原則，在良性競爭的基礎上，既競爭又合作。

提到面臨的困難和挑戰，楊學良表示，雖然受到疫情衝擊，但「大家都克服了這個困難」，目前中國汽車整體的產銷量和發展是非常不錯的，產業鏈的完整度和自主性也是非常強的，其實每個行業都會面臨挑戰和考驗，中國電動車行業要不斷加強核心技術發展和突破，以開放姿態融入全球市場，資源共享，共同尊重各自利益關切，去面對這些挑戰，「因為克服了這些挑戰，獲益的是所有人。」