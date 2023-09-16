深圳南山公安通報：恒大財富多人被採取刑事強制措施

9月16日，微信公眾號「深圳南山公安」發佈案情通報稱，近期，公安機關依法對恒大金融財富管理（深圳）有限公司（以下簡稱：恒大財富）杜某等涉嫌犯罪人員採取刑事強制措施。



通報指出投資人如需報案，可通過如下方式進行報案登記：方式一，線上報案。關注「深圳經偵」微信公眾號，點選「警民互動」菜單欄，選擇「投資人資訊登記」進行線上登記報案。方式二，電話報案。撥打0755-33326110專線。

方式三，簡訊報案。編輯「姓名+有效證件號碼+聯絡電話+投資平台+投資金額+待兌付金額」傳送至簡訊平台，號碼為1069055920200110。

方式四，郵寄報案。投資人可將報案材料郵寄至深圳市公安局南山分局經濟犯罪偵查大隊並註明「恒大財富報案材料」（收件地址：深圳市南山區泉園路28號南山公安分局偵查辦案大樓經偵大隊，郵編：518000）。

上述四種報案方式等同於親臨公安機關報案。如確有需要，可就近前往居住地公安機關報案，居住地公安機關會將報案材料移交我局。目前，案件正在進一步偵辦中。

恒大財富8月31日）於官網發出公告，指出因資產處置進度不及預期，未獲得資產處置資金，公司無法開展8月兌付。後續兌付安排將另行公告。

恒大財富早於今年5月底時已指出，因資金回籠情況不理想，該月可用於兌付資金不足，無法按原標準兌付。當時公司指出，自2021年9月以來全力推動資產處置籌措兌付資金，共完成20期兌付。

恒大（3333）董事長許家印早年曾在恒大財富專題會，表明要確保所有到期財富產品盡早兌付。