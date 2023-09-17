中國新能源產業在美佈局　正泰集團副總裁陳建克：已在美國設廠

9月16日，香港傳媒高層參訪團來到正泰集團，副總裁陳建克在介紹正泰基本情況和全球佈局後透露，正泰已在美國設廠。



正泰集團創辦於1984年，總部位於浙江省溫州市樂清市，是一家新能源相關產品製造商。目前正泰集團業務遍及世界140多個國家和地區。9月12日，全國工商聯發佈「2023中國民營企業500強」榜單，正泰集團位列第70位。2022年，正泰集團在此一榜單中是第82位。

今年以來，中國新能源產業多家龍頭公司陸續宣佈赴美設廠引發關注。9月11日，中國光伏組件巨頭天合光能美國公司宣佈，將在美國得克薩斯州投資逾2億美元建造光伏組件廠，年產能5千兆瓦，2024年投產。加上此前的晶澳科技、隆基綠能、晶科能源和阿特斯，中國五大光伏組件企業皆已宣佈在美建廠。

新能源產業紛紛赴美設廠之外，電池製造企業也加速在美佈局。9月8日，鋰電池製造龍頭國軒高科全資子公司美國國軒（Gotion Inc）在美國伊利諾伊州宣佈，公司將在伊利諾伊州坎卡基縣曼特諾鎮建設年產40GWh電池工廠。

9月6日，億緯鋰能公告表示，其全資孫公司億緯美國與 Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR 設立合資公司，在美國投資建設電池產能。其中億緯美國擬現金出資不超過1.5億美元，持有合資公司10%股權。這也意味著，億緯鋰能將成為首家在美國通過合資方式建設電池工廠的中國電池企業。

更早之前，中國也是全球最大電池生產商寧德時代宣佈與美國百年車企福特公司合作建設投資額35億美元的電池廠。寧德時代是通過技術許可的方式與福特汽車合作。

關於正泰集團赴美設廠具體事宜，陳建克並未過多介紹，公開資料也沒有更多細節。