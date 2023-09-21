恒大人壽才遭國資接收　據報原恒大副總裁朱加麟被留置調查

繼恒大財富法定代表人、總經理杜亮後，再有與恒大系有關的重要人物出事。據內媒21日從多個信源處獲悉，報道原恒大集團副總裁兼原恒大人壽董事長朱加麟於近日被留置調查。儘管朱加麟目前在中融人壽擔任副董事長，但業界估計其受查應和恒大系有關。



中國金監總局深圳監管局日前方同意海港人壽整體受讓恒大人壽的保險業務，海港人壽由中國保險保障基金有限責任公司、太平人壽，以及廣東省、深圳市和重慶市地方國有企業共同設立，其中深圳國資絕對控股。海港人壽目前已開業，不但受讓恒大人壽的資產負債，亦會承接機構網點及人員及全面履行保險合同義務。

根據公開資料顯示，朱加麟出生1964年10月，現年59歲，研究生學歷，高級經濟師。1986年起朱加麟在中信系任職超過30年，從中信實業銀行辦公室公關科科員做起，一路做到中信銀行黨委委員、副行長兼總行營業部（北京分行）黨委書記、總經理等職務，期間有13年在中信旗下的中信保誠人壽工作。

在2017年離開中信系後，朱加麟進入恒大集團，曾任集團副總裁兼恒大人壽董事長、恒大集團執行總裁、常務副總裁等職務，他在加盟恒大人壽14個月之後便閃辭，但仍然保留恒大人壽董事職務。時至2021年10月，即恒大集團流動性危機爆發後，朱加麟的名字還出現在恒大人壽的2021年三季度償付能力報告中，直至2021年末朱加麟加入中融人壽。

對於朱加麟的離開，業內有多種聲音，包括其離職與家庭有關，希望結束異地辦公更好照顧家庭，也有消息稱，「他是認為恒大系風險太大才選擇離開，激流勇退。」

有內媒報道認為，朱加麟的留置調查，或會進一步揭開保險機構險資互投的面紗。國家金融監督管理總局官網、國家金融監管總局北京監管局官網等平台，均未見朱加麟的中融人壽副董事長等相關任職資格批覆。但中融人壽官微新聞稿顯示，朱加麟已實際履職已久，他還先後出席中融人壽2022年年中工作會議、2023年度工作會議並發表講話。