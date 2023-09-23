敘利亞總統巴沙爾乘中國國航訪華　三個細節透露中敘未來合作玄機

第19屆亞洲運動會開幕在即，敘利亞總統巴沙爾作為與會貴賓，時隔19年再度訪華，也實現習近平就任國家主席之後，中敘兩國元首首次會見。



針對巴沙爾訪華行程，北京青年報旗下公眾號《政知見》根據巴沙爾罕見出訪、隨行政府官員組成，以及與中國暢談建立戰略夥伴關係等，歸納三大看點。

首先，巴沙爾乘坐中國國航飛機於9月21日下午抵達杭州，一般而言，外國元首來華訪問，乘坐的不是本國而是中國民航客機，這種情況十分少見。

巴沙爾在2000年7月首次就任敘利亞總統後，連選連任迄今，亦曾於2004年訪問過中國。那次也是中敘兩國自1956年建交以來，敘利亞國家元首首次訪華。

不過，自2011年敘利亞危機爆發以來，巴沙爾便很少外訪，此前只訪問過俄羅斯、伊朗、阿聯酋、 阿曼、沙烏地阿拉伯。中國則是他這十餘年來到訪的第6個國家，也是外訪走得最遠的一次。

其次，中敘兩國元首此次會見共同宣佈建立中敘戰略夥伴關係，成為兩國關係史上繼往開來的重要里程碑。中方表示，支持敘利亞反對外來干涉，反對單邊霸凌，維護國家獨立、主權、領土完整，支持敘利亞開展重建，加強反恐能力建設，以「敘人主導，敘人所有」原則推動政治解決敘利亞問題，改善同其他阿拉伯國家關係，在國際和地區事務中發揮更大作用。

習近平2023年9月22日在杭州會見敘利亞總統巴沙爾（SANA/Handout via REUTERS）

而敘方除了感謝中國政府給予敘利亞人民的寶貴支持外，也表態堅決反對任何干涉中國內政的行為，願做中國長期堅定的朋友和夥伴。願以建立敘中戰略夥伴關係為契機，加強雙邊友好合作，密切在國際和地區事務中的溝通協調。

第三，在戰略夥伴關係之後，中敘雙邊合作項目開展成為新重點。在此次巴沙爾訪華之前，已有多家中東媒體分析認為，除了重返國際社會、打破外交孤立，尋求與中方的經貿合作是他此訪的重點之一。

敘利亞總統辦公廳此前發佈的消息顯示，巴沙爾帶來的高級代表團，成員包括了外交部長米格達德、經濟與外貿部部長哈利勒、總統事務部長阿紮姆以及總統特別顧問沙班等。

習近平2023年9月22日在杭州會見敘利亞總統巴沙爾（SANA/Handout via REUTERS）

而據央視畫面顯示，中方前往機場迎接巴沙爾到訪的，是商務部部長王文濤。在兩國元首會見時，除了王文濤，國家發改委主任鄭柵潔也在現場。

會見中，中方表示，願同敘方加強共建「一帶一路」合作，加大對敘利亞優質農產品進口。敘方表示，對於共建「一帶一路」倡議、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議高度讚賞、堅定支持，並將積極參與。會見後，兩國元首還共同見證簽署共建「一帶一路」、經濟發展交流、經濟技術合作等多項雙邊合作文件。