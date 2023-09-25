數字人民幣推出外卡「先充後用」功能　便利境外旅客在華消費

為方便國際旅客在中國旅遊時使用數字人民幣，數字人民幣App日前上線外卡「先充後用」功能，境外訪華人士只要下載數字人民幣App，使用境外手機號碼註冊並開通數字人民幣錢包後，先透過Visa和Mastercard的境外卡為錢包加值，就可以使用數字人民幣消費。



不少國際旅客要前往中國內地旅遊時，最煩惱的問題就是支付問題。內媒《第一財經》報道，此次「先充後用」的功能與早前服務境外人士加值的「隨用隨充」功能相比，「先充後用」功能上線後，境外訪華人士可像內地用戶一樣，使用數字人民幣錢包快付等更為便利的線上支付方式。若後續錢包中有餘額，還可存回至民眾的境外卡裡。同時，境外訪華人士也可前往銀行服務網點，透過現金為數字人民幣錢包加值。

報道提到，除了用數字人民幣APP之外，境外人士也可以申請數字人民幣「硬錢包」用於日常支付。目前，境外訪華人士既可在擺放了數字人民幣受理標識的實體商戶使用數字人民幣，也可以在滴滴、美團、京東等線上平台使用。

內地不少城市，也曾經以數字人民幣形式派發消費券。（資料圖片：新華社）

此前，人民銀行數位貨幣研究所所長穆長春曾表示，要實現用數字人民幣作為所有零售場景下的支付工具。「數字人民幣是利用最新網路和行動支付技術，通過再造組織形式和業務模式，實現對貨幣發行和支付體系的一次大升級，升級成為適應數位經濟發展的通用型支付工具。」

穆長春指出，在完成貨幣的升級後，全社會的支付工具也就相應地要升級為新的貨幣。要達到上述目標，首先要做到用數字人民幣作為所有零售場景下的支付工具。微信、支付寶、作為運營機構的商業銀行掌銀APP、其他第三方支付機構的APP等錢包提供商，也包括數字人民幣運營機構要有合規意識，取得相應金融牌照並服從監管。

穆長春認為，目前，支持批發支付銀行間支付清算系統、商業銀行行內系統等運轉正常，能夠滿足中國經濟發展的需要。