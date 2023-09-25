貴州盤州煤礦火災16死　內媒：屬於百億上市國企　涉多宗死亡事故

9月24日上午，貴州盤州市盤關鎮山腳樹煤礦發生一宗事故，初步判斷為運輸膠帶著火，造成16人死亡。內媒報道指，煤礦所屬公司為市值逾百億的上市國企，過去曾發生多宗安全生產事故，造成多名礦工遇難。



內媒《每日經濟新聞》報道，該煤礦為貴州盤江精煤股份有限公司（即盤江股份）旗下山腳樹煤礦。

盤江股份為A股上市公司，截至9月22日收盤，市值142.11億元（人民幣，下同）。根據資料，盤江股份為地方國有企業，實際控制人為貴州省國資委，第一大股東是貴州省國資委旗下的貴州能源集團有限公司。

報道又指，根據國家礦山安全監察局貴州局記錄，山腳樹煤礦最近兩年多次受到監管部門處罰，其中一次處罰為「提供虛假情況」遭警告及罰款11萬元。

10年前旗下煤礦礦難致13死

報道稱，在10年前的2013年1月18日，盤江股份旗下金佳煤礦曾發生煤與瓦斯突出事故，造成13位礦工不幸遇難。

《上游新聞》報道則指，2018年，涉事山腳樹煤礦還曾發生一宗安全生產事故。據煤礦安全網顯示，2018年4月18日，山腳樹礦發生運輸事故，造成1人死亡，直接經濟損失逾90萬元。

事故發生後，包括礦黨委書記在內12人被罰款，死亡礦工違規在機道內行走，對事故負直接責任。鑑於其已在事故中死亡，不再追究其責任。