手機「搖一搖」搖出美女誘惑？ 國安部揭「間諜網勾」三大套路

為打擊網絡上形色犯罪，國家安全部微信公號對外揭露包含低息貸款、美女交友、高薪兼職等「間諜網勾」，警示一般民眾必要慎防，避免誤入歧途，危害國家安全。



國家安全部以「警惕網絡上的間諜陷阱」為主要標題，針對無息貸、網上交友、網上求職、網絡代寫與網聊等情境提供案例分享，歸納出「交友陷阱」、「兼職陷阱」與「同好陷阱」等三門類警示，欲提醒並提昇公眾對網絡資訊和偽裝的識別能力。

國鞍部發布圖文，教育民眾認知並慎防間諜網路行為。（國安部公眾號）

國安部指出，網絡間諜陷阱是指境外間諜情報機關及其代理人披著記者、商人、研究人員與軍事愛好者等外衣，利用網絡上各種交友、求職網站及軟件，發布虛假的職位招聘、兼職或交友等訊息，對內地人員進行拉攏、滲透與情報交易的非法活動，此類行為構成對中國國安重大危害，需要網民高度警惕。

在交友陷阱的案例分享中，國安部警告，在QQ、微信等聊天交友軟件中如遇到不明身份人員主動搭訕，例如間諜刻意會透過手機「搖一搖」尋找「附近的人」，讓受騙者以為搖到了一個「美女」，並發給受騙者一些衣著暴露的照片，先行色誘後，再以「交友」、」「戀愛」或金錢引誘要求拍攝軍事目標，提供涉及中國內部情況或文件資料，民眾皆應予以拒絕。

國安部門根據《中華人民共和國反間諜法》和《公民舉報間諜線索獎勵辦法》的相關規定，對有貢獻的組織和個人給予相應獎勵。（網上圖片）

在求職陷阱方面，國安部分享案例，指為提高簡歷「含金量」，某男特意在個人資訊中強調了自己在軍工企業工作。不久後，一「境外諮詢公司」向某男發送郵件，欲高薪聘其為顧問。某男很快被對方的「出手大方」所俘獲，逐漸迷失自我，喪失了底線。他抱著一夜暴富狠撈一票就收手的心態，向對方出賣中國軍事秘密，最後被國家安全機關及時抓獲。國安部警示民眾對求職、招聘網站，必要認真甄別對方要求，但凡要求提供內部情況、文件資料者，應予以拒絕。

此外，包含在軍事、科技愛好者的日常交流中，也潛藏「同好陷阱」讓間諜有機可趁，過往案例不乏透過相關領域愛好者的交流，將涉及解放軍軍事裝備、部署、演習與重大科研項目等敏感訊息，散播在網上與朋友圈發送，都已涉及洩密。國家安全機關提示廣大網民，要提高警惕、擦亮雙眼，認清境外間諜情報機關「網勾」套路，避免誤入歧途，危害國家安全。