海關系統兩廳官被「雙開」　一人警示教育會議當日被帶走

周四（28日），中央紀委國家監察委員會網站公布，海關系統兩廳官被「雙開」，其中一人在警示教育會議當天被帶走。



中央紀委國家監察委員會網站發布引述自中央紀委國家監委駐海關總署紀檢監察組、遼寧省紀委監委消息，黃埔海關原黨委委員、副關長胡文海被開除黨籍和公職。經查，胡文海喪失理想信念，背棄初心使命，毫無政治意識，為謀求職務晉升違規為他人謀取利益；無視中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金，將由個人支付的費用交由 他人支付；在組織函詢時不如實說明問題，在職工錄用、幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；以高於市場價格向管理服務對像出售房產；利用職務便利，在加速貨物報檢通關、幫助樣品抽檢、採購產品等方面為他人謀取利益，並索取、非法收受財物。

紀監部門指，胡文海嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，甚至在黨的十九大後仍不知止，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據相關規定，經海關總署黨委研究，決定給予胡文海開除黨籍處分；經中央紀委國家監委 駐海關總署紀檢監察小組研究，決定給予胡文海開除公職處分；收繳其違紀違法所得。 遼寧省鞍山市監察員將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

胡文海。（網上圖片）

公開資料顯示，胡文海1966年9月出生，吉林白城人，大學學歷，1998年1月加入中國共產黨，1991年7月參加工作。胡曾任南沙出入境檢驗檢疫局長（副廳局級），福建出入境檢驗檢疫局黨組成員、副局長，福州海關副廳局級幹部、黨組成員、副關長，2019年9月至今 任黃埔海關黨委員、副關長。

同日，中央紀委國家監委網站也發布了援引自中央紀委國家監委駐海關總署紀檢監察組、遼寧省紀委監委消息指，海關總署口岸監管司原副司長竇樹龍被開除黨籍和公職。經查，竇樹龍喪失理想信念，背棄初心使命，無視中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金、消費卡，接受可能影響公正執行公務的宴請；違規從事營利活動；利用職務便利，在加快動植物檢疫許可審批、協調隔離場所驗收等方面為他人謀取利益，非法收受財物。

紀監部門指，竇樹龍嚴重違反黨的廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，甚至在黨的十九大後仍不知止，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據相關規定，經海關總署黨委研究，決定給予竇樹龍開除黨籍處分；經中央紀委國家監委駐 海關總署紀檢監察小組研究，決定給予竇樹龍開除公職處分；收繳其違紀違法所得。 遼寧省鞍山市監察員將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

竇樹龍。（網上圖片）

公開資料顯示，竇樹龍1976年3月出生，天津大港人，研究生學歷，1998年5月加入中國共產黨，2002年7月參加工作。竇樹龍曾任國家質檢總局動植物檢疫監管處動物檢疫處處長，海關總署動植物檢疫司動物檢疫處處長、一級調研員，2021年12月至今任海關總署口岸監管司副司長。

值得一提的是，今年1月13日，2023年海關全面從嚴治黨工作會議召開，會上面向全國海關系統播放了《國門衛士豈容違紀破法之三》警示教育片，海關總署財務司原副司長、一級巡視員賀業民在鏡頭前深深懺悔。就在會議召開當天，竇樹龍被工作人員帶走。 隨後，中央紀委國家監委網站發布了竇樹龍與胡文海涉嫌嚴重違紀違法接受審查調查的消息。