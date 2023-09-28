許家印涉嫌違法　內媒：許家印二兒子和多名恒大高管也被帶走調查

中國恒大9月28日晚間在港交所公告，公司接到有關部門通知，公司執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。



內媒《第一財經》引述知情人士說法稱，在相近時間段內被帶走的恒大核心成員，還包括許家印二兒子許滕鶴（Peter Xu），他曾主導恒大財富的工作；恒大前CFO潘大榮，主要負責恒大系資金運作；恒大地產集團、恒大物業集團前董事長甑立濤。



此前，其他要員比如前地產集團董事長柯鵬、恒大財富法定代表人及執行董事為杜亮等，均已在接受調查中。9月24日，中國恒大發佈境外債務重組內幕公告稱，附屬公司恒大地產集團正在被立案調查。《第一財經》稱，「種種跡象顯示，針對恒大系的調查工作已全面展開，這個萬億商業帝國似乎正走向落幕。」

多名核心人員被查

《第一財經》引述恒大公司內部人士說法稱，許家印被帶走的消息，在恒大公司內部小範圍流傳了有一段時間。「我們不清楚是他被調查，還是去協助調查。」

但內部人士比較確定的是，許家印的二兒子許滕鶴是被一起帶走了。第一財經多次撥打許滕鶴手機，均處於停機狀態。許家印的二兒子在內部被稱作Peter，公開信息中很少出現其信息，最近一次受到關注是2021年12月，其被國外媒體曝出，以1250萬美元折價出售了位於美國洛杉磯日落大道上的一棟豪宅。

在恒大內部，許滕鶴先主持珠三角分公司的業務，後來調任恒大財富總經理，負責具體業務。此前深圳公安通報已採取刑事強制措施的杜某（杜亮），便是他的下屬。

《第一財經》指出，近期還被帶走調查的恒大重要人物有潘大榮和甑立濤。潘大榮1973年出生，2006年加入中國恒大集團負責財務管理工作，歷任財務中心副總經理、常務副總經理、財務中心總經理、集團副總裁職務；2016年8月30日起，任中國恒大集團執行董事及首席財務官；2022年7月22日，中國恒大在港交所公告，潘大榮辭任公司執行董事及首席財務官。

而甑立濤，2009年加入恒大集團，曾任恒大地產集團長春公司、遼寧公司、北京公司等地區公司董事長，恒大地產集團總裁等職務；2021年7月，甑立濤出任恒大物業集團董事長；2022年7月，恒大物業在港交所公告，甄立濤辭任公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席。

潘大榮曾任中國恒大集團執行董事及首席財務官。（網絡圖片）

內部人士稱，被查的高管主要涉及幾個業務，一是融資，比如潘大榮，二是財富，比如杜亮，三是涉及舊改，比如較早前已被調查的柯鵬。

許家印及一眾高管被調查後，恒大目前的主要工作由執行董事肖恩主持。肖恩也是許家印多年的老朋友，2013年加入恒大，但恒大爆雷前沒有站在前台，亦未直接插手幾項敏感業務。

據知情人士透露，自從恒大爆雷以來，許家印的很大一部分精力是在處置資產，回籠資金，以維持集團的運營。同時，他還積極推動債務展期及重組工作。

內媒此前曾梳理發現，截至9月27日已有5名與恒大系有關聯的高管接連「出事」，若加上甑立濤，則為6名。



《深藍財經》9月27日整理恒大高管被抓一覽：

業內人士對恒大重組重新變得悲觀

《第一財經》分析，身為恒大帝國的創始人和絕對實控人，許家印在此時被控制，最直接的衝擊便是他積極推進的債務重組進程。債務重組，一直是許家印力圖推動的工作。恒大內部人士稱，老闆（許）想盡快實現債務重組、以及股票復牌，為後續的操作騰挪出時間和空間。

8月中下旬，恒大系的三隻股票，中國恒大、恒大汽車、恒大物業先後復牌交易，恒大汽車引入了新的戰略投資人，且中國債權人重要會議的時間初步確立，恒大似乎在朝著許家印期許的方向發展。然一切進程，在他被調查之後陷入了僵局。

停牌一個月後，許家印曾攜管理團隊出現在廣州恒大中心，為第一批恆馳5汽車造勢。（每經房產）

根據原有計劃，恒大會在9月25日、26日舉行重要的債權人會議，就該公司此前提出的債務重組方案進行投票，並將結果提交至相應的法院，以尋求境外債務展期的通過。

但在9月22日深夜，恒大突然發佈公告稱，原定於2023年9月25日（天基和景程）、2023年9月26日（中國恒大）有關建議重組的相關協議安排會議將不會舉行。

業內人士對於恒大的債務重組重新變得悲觀。《第一財經》採訪IPG中國區首席經濟學家柏文喜告訴第一財經，恒大是否會最終走向破產，目前還無法確定，是否進入破產清算不僅僅是企業經營問題與法律問題，還需要考慮「保交樓」等社會問題。在「保交樓」問題沒有切實解決方案前，恒大要正式宣佈進入破產程序不太現實，不過其前景確實不容樂觀。

柏文喜分析，目前，各方可能需要更多時間和努力來尋找解決方案，包括重新協商債務重組條款、尋求新的投資人、出售資產等。他坦言，「如果無法有效解決當前困境，破產可能性將會增大。」