《封神榜》紂王飾演者達奇去世享年90歲　被譽中國第一代銀幕硬漢

據「大澳網」報道，著名旅澳華裔電影演員達奇，當地時間周四（28日）晚9時58分，因心肺衰竭，在墨爾本醫院去世，享年90歲。

達奇因在1990版《封神榜》中飾演紂王一角，被觀眾熟知。除此之外，他還塑造過諸多經典角色，被稱為「中國第一代銀幕硬漢」。



達奇1934年出生於吉林省懷德縣，原名齊福君，因從小身高體壯，熱愛運動，被取綽號「大齊」。而達奇這個藝名是他拍完第一部電影後為自己取的，與普通話「大齊」諧音。

達奇曾經表示，之所以在「大」字下加個走字底，是因為自己年少漂泊，寓意要不斷進取，大有可為，才能達到奇蹟。

1979年，達奇飾演彩色劇情片《吉鴻昌》（上、下集）抗日英雄吉鴻昌，被譽為經典之作。《吉鴻昌》獲選為第三屆大眾電影百花獎最佳劇情片獎。

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1990年，達奇與藍天野、傅藝偉、湯鎮宗等演員共同主演電視劇《封神榜》，他顛覆性出演紂王，給觀眾留下深刻印象。甚至2023年電影《封神》上映，達奇版的「紂王」還被許多人懷念。

1990版《封神榜》是由中國大陸、香港和台灣聯合出品。講述了商末時期，由於紂王得罪女媧、殘暴無道，寵信妖女妲己，苦害生靈；周文王順應天時，招兵買馬，聘請姜子牙出山討伐紂王，最終推翻商王朝的神話故事。

而《封神榜》拍完不久，達奇去了澳洲，他開辦公司，編導紀錄片和專題片，如《中國留學生在澳洲》、《中國歌星集錦》、《澳洲情》、《南洋老華僑》等，1997年還拍攝過電視劇《追逐墨爾本》。