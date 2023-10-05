中國成功發射遙感三十九號衛星　型號研製效率大大提升

北京時間2023年10月5日8時24分，中國在西昌衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，成功將遙感三十九號衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。



本次發射的遙感三十九號衛星由中國航天科技集團五院、八院抓總研製。執行本次任務的長征二號丁運載火箭，是由八院抓總研製的常溫液體二級運載火箭，具有「可靠性高、經濟性好、適應性強」等特點，可支持單星、多星並聯、串聯、搭載等多種形式的發射需求，其太陽同步圓軌道運載能力可達1.3噸（軌道高度700公里）。

針對型號周期緊、要求高的研製特點，遙感三十九號衛星研製團隊大力協同，多線並舉，及時梳理解決研製過程中的難點堵點，高質量、高效率完成研製發射任務。試驗隊不斷優化整星流程和加強技術狀態控制，保證衛星復雜接口產品更改後的裝星一次成功。

中國成功發射遙感三十九號衛星。（央視新聞）

同時，團隊開展流水線化的整星展開試驗、質量特性測試和大系統對接，高效完成整星大型試驗；設計、工藝、總裝、測試等人員優化試驗流程，統籌資源配置，實現了從單星流水作業到雙星齊頭並進的跨越式提升，大大提高了型號研製的效率和效益。

本次發射是長征二號丁運載火箭第81次發射，是八院抓總研製的長征系列運載火箭第198次發射，也是長征系列運載火箭第490次發射。