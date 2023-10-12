10月11日，深圳（羅湖）數字人民幣應用生態示範區發布活動在銀湖國際會議中心舉辦。深圳以市區聯動模式在羅湖區共建數字人民幣應用生態示範區，全國首個數字人民幣產業園在深圳正式運行，也代表深圳推動數字人民幣新一輪發展從「應用試點」轉向「應用生態」。



深圳（羅湖）數字人民幣應用生態示範區發布活動在銀湖國際會議中心舉辦。（深圳衛視）

深圳衛視報道，打造數字人民幣應用生態示範區，是助力深圳建設具有全球重要影響力的金融中心的重要舉措。

深圳以市區聯動模式，在羅湖區共建數字人民幣應用生態示範區，成立了四大國有銀行深圳市分行牽頭的數字人民幣應用生態合作平台，正式推出《羅湖區關於高品質建設數字人民幣應用生態示範區的若干措施》。

據了解，數字人民幣應用生態合作平台通過政府引導、市場導向，充分發揮龍頭企業帶動與示範引領作用，整合優質資源、聯動招商引資。這不僅加強了數字人民幣產業更為廣泛的交流合作與互動，還促進了數字人民幣產業規劃與健康發展。

內地不少城市，也曾經以數字人民幣形式派發消費券。（資料圖片：新華社）

深圳市羅湖區金融服務署署長黃拓介紹，2023年以來，數字人民幣在交易規模應用場景加快推進。深圳是第一批試點城市，整體而言數字人民幣處於發展期，很多時候需要有政府的推動。

他認為，從「應用試點」轉向「應用生態」的建設，體現了深圳推動數字人民幣新一輪發展的思路。

搶抓數字人民幣產業化發展機遇

為推進數字人民幣應用生態示範區建設，謀劃產業化發展，羅湖區專門出台了全國首個數字人民幣專項政策——《羅湖區關於高品質建設數字人民幣應用生態示範區的若干措施》。

該《措施》簡稱為羅湖「數幣十條」：提出10條具體舉措，三年投入1億元專項扶持資金，重點圍繞數字經濟涉及的算力、演算法、資料，關注數字人民幣系統升級、支付+行業解決方案、智能合約應用、硬錢包+智能硬體、數字人民幣營運推廣、資料要素營運交易等賽道，推動數字人民幣產業化發展。

受理數字人民幣的門店。（紅星新聞）

第一是建設「1+1+12」的數字人民幣產業叢集；第二是打造「1+N」的數字人民幣產業載體：第三是鼓勵數字人民幣應用首發首創；第四是推動數字人民幣全覆蓋普及化。

9家企業簽約 全國首個數字人民幣產業園啟幕營運

發布會上，數字人民幣智慧生態、智能合約引擎項目、硬錢包自助發卡機跨境及交通等應用創新場景集中發布。全國首個數字人民幣產業園正式啟幕營運，天喻資訊、拉卡拉等首批9家意向入園企業簽約。

深圳華欽軟體技術有限公司總經理安貴賓表示，希望未來有更多的金融科技企業，包括涉及到數字人民幣的相關企業入駐產業園區，從而形成一個全鏈路全場景的數字人民幣生態圈，加速推動數字人民幣在深圳的快速發展和落地。

武漢天喻資訊產業股份有限公司副總曾昭翔認為，數字人民幣未來將會走向國際，深圳是一個橋頭堡先行先試，具有先發的優勢。深圳作為外向型經濟城市，同時也是最大的創新型城市，在深圳試點，會對企業未來的發展提供很多幫助。