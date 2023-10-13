國際奧委會官宣：上海和布達佩斯成為奧運資格系列賽舉辦城市

國際奧委會（IOC）執行委員會10月12日召開新聞發佈會，宣佈上海和布達佩斯獲選為奧運會資格系列賽的主辦城市。



奧運會資格系列賽是《2020+5奧林匹克議程》的一個重要項目，是一項全新的將體育與城市文化相結合的節日型系列賽。本屆系列賽分為兩站，在2024年巴黎奧運會之前舉行，將是決定自由式小輪車、霹靂舞、滑板和攀岩的運動員能否獲得2024年巴黎奧運會參賽資格的重要一步。

按奧委會規劃，上海站將於2024年5月16日至19日在黃浦濱江拉開帷幕，隨後布達佩斯站將於6月20日至23日在國家行政大學舉行。本次系列賽在布達佩斯的閉幕日恰逢6月23日奧林匹克日，這是奧林匹克運動的年度慶祝活動，明年的這一日期也標誌著2024年巴黎奧運會所有資格賽收官。

奧運會資格系列賽將是運動員通往2024年巴黎奧運之路的一個重要里程碑，是自由式小輪車、霹靂舞、滑板和攀岩專案的終極資格賽。對於這四個項目，至少50%的2024年巴黎奧運會參賽名額將透過奧運會資格系列賽進行分配，將有464名運動員參賽。

2023年5月6日，中國國務院總理李強在中南海紫光閣會見國際奧委會主席巴赫，二人均表示反對體育政治化。（新華社）

國際奧委會主席湯瑪斯．巴赫（Thomas Bach）表示：「上海和布達佩斯完美契合了奧運會資格系列賽的概念，為這一奧林匹克運動中激動人心的新篇章譜寫了理想的背景。」

「我們希望透過將這四項體育運動頂尖運動員聚集在標誌性城市運動氛圍中的方式，為他們提供更多關注度，彰顯他們在通往巴黎奧運會道路上所取得的傑出成就。」巴赫說道。

對於雀屏中選，上海市副市長解冬表示，上海體育歷史悠久、體育人才輩出、體育產業蓬勃發展、全民健身氛圍濃厚，目前正致力於建設全球著名體育城市。