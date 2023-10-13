美對日防衛承諾涵蓋釣魚島　國防部：中國軍隊堅決捍衛領土完整

周五(13日)下午，中國國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。對於日本防衛大臣訪問美國期間，美方稱，美對日防衛承諾涵蓋所有日轄領土，包括釣魚島，張曉剛表示，無論美日說什麽、做什麽，都改變不了釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國的固有領土的事實。



會上媒體提及，日本防衛大臣木原稔日前訪問美國期間，美方稱期待與日建立強有力的合作關係，共同推進美日同盟關係，雙方還重申維護印太地區和台海和平穩定的重要性。美方稱，美對日防衛承諾涵蓋所有日轄領土，包括釣魚島。

對此，張曉剛回應指，中方一貫主張，有關國家間防務安全合作不應針對第三方，更不應損害地區和平穩定。需要強調的是，台灣是中國領土不可分割的一部分，釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國的固有領土。無論美日說什麽、做什麽，都改變不了這鐵一般的事實，都撼動不了中方維護國家主權和領土完整的堅強決心和堅定意志。

中方要求有關國家尊重歷史、正視現實，停止渲染炒作所謂「中國威脅」，停止挑動對抗，停止散布虛假敘事和挑釁言論，停止用雙邊同盟條約對第三國搞軍事脅迫。中國軍隊堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅定維護地區與世界和平穩定。