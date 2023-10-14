《央視新聞》報道，近日，一架中國民航包機降落在呼和浩特白塔國際機場，40名在緬北從事電信網絡詐騙的違法犯罪嫌疑人被押解回內蒙古。



截至目前，此次出境打擊抓捕的40名涉詐嫌疑人分別指定包頭、呼倫貝爾市兩地公安機關管轄，現已全部採取強製措施，案件還在進一步偵辦中。



內蒙古公安機關押解40名緬北電信網絡詐騙犯罪嫌疑人歸案。（央視新聞）

《央視新聞》指出，針對緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪嚴峻形勢，中國邊境省市公安機關不斷強化與緬甸相關地方執法部門的邊境警務合作，持續開展多輪打擊行動。通過與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務執法合作，多處境外涉詐窩點被成功剷除，一大批電信網絡詐騙犯罪嫌疑人被移交我方。

中國近月持續與緬甸合作，將在當地的電信網絡詐騙疑犯引渡回國。官媒《人民日報》10月9日報道，雲南公安機關不斷強化與緬甸相關地方執法部門的邊境警務合作，近日打擊行動再添重大戰果，497名電信網絡詐騙疑犯分兩批移交臨滄公安機關，209名電信網絡詐騙疑犯移交普洱公安機關，其中包括網上在逃人員26名。

報道又指，經過持續打擊，已有2317名緬北電信網絡詐騙疑犯被成功拘捕並移交中方，其中幕後「金主」、組織頭目和骨幹23名，網上在逃人員94名，有力擠壓了境外詐騙分子生存空間，近期全國電信網絡詐騙案件發案呈現明顯下降趨勢。

再有706名緬北電信網絡詐騙疑犯移交中方 目前移交人數逾2300人

公安機關則提醒廣大群眾，緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪主要涉及刷單返利、虛假網絡投資理財、冒充電商物流客服、虛假網絡貸款、冒充領導熟人等詐騙類型，請務必提高警惕，主動下載安裝「國家反詐中心」App，切實增強識騙防騙能力，謹防上當受騙。