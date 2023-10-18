一帶一路轉型「不走基建老路」　高質量發展助打開新機遇大門

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式10月18日在北京舉行，國家主席習近平出席開幕式並發表主旨演講。習近平指出，人類是相互依存的命運共同體，「世界好，中國才會好，中國好，世界會更好」，透過共建「一帶一路」，中國對外開放的大門越開越大，中國市場同世界市場的聯繫更加緊密。



針對北京共建「一帶一路」倡議今年邁入十週年，全國台企聯榮譽會長丁鯤華從台商角度指出，過去十年「一帶一路」以基建為主，如今北京推動「一帶一路」轉型，聚焦「高質量發展」，料是未來核心發展，勢必能打開新機遇大門。



全國台企聯榮譽會長丁鯤華接受台媒《東森新媒體ETtoday》訪問指出，從整體地緣政治來看，歐洲跟美國過去掌握世界的海洋經濟貿易通道，「一帶一路」揭示的通路跟架構與歐美做出明顯區隔；「大陸做得比較好是中歐班列，中亞到俄羅斯到歐洲，因為地緣政治的關係，每一年有6%以上的增長，蠻可觀的」。

丁鯤華指出，回顧北京前十年推動「一帶一路」，係以基建為主，台商因企業規模和產品特性，能參與領域並不多，但還是有許多台商透過「一帶一路」打開新機遇，主要是商品銷售。丁鯤華舉例，如有台商利用重慶出發的「渝新歐」，出口商品到中歐，利用回程車廂，把中歐商品輸回中國大陸，一來一往賺了不少錢。還有位於綏芬河台商收購俄羅斯的木材；廣西與越南交界的崇左台資企業，把產品賣到越南，同時使用越南較便宜勞工，與當地有一些小規模的合作等等。

北京地區3月16日開出首趟中歐班列， 目的地為莫斯科（微信公眾號@中國鐵路）

據丁鯤華切身觀察，台商參與「一帶一路」還有一個特別現象，即很多台資企業轉廠越南、泰國等東南亞國家生產，以前從台灣帶資金、設備、人才去投資，現在轉廠配合「一帶一路」，雖然是台資企業，資金、設備、管理人員由中國大陸過去。

「這也就是大陸一帶一路的一個延伸，現階段台商在越南投資，可能有60%以上企業呢，由大陸轉投資過去。」因為大陸國力延伸，包括資金配合、政策保護，不少台資企業搭上『一帶一路』順風車」丁鯤華說道。

然而，隨著國際局勢變化，中國執行「一帶一路」的方式也在一面檢討，比如過去用基建形式合作，幫忙造橋、修鐵路、蓋港口等，合作國可能提供一些原物料做補償，但「最怕」遇到政權交替，改變對華政策，地緣政治的風險隨之提高。

而在17日舉行的「一帶一路」企業家大會上，國務院副總理何立峰致辭強調，與各國消除貿易壁壘，鼓勵各國企業積極推進大數據、人工智能、電子商務、新能源，推動共建「一帶一路」朝著智能綠色，更加健康的方向發展。

俄羅斯總統普京親臨峰會致詞，指「一帶一路」區域一體化的目標與俄方主張高度契合。（香港01直播截圖）

丁鲲華就此分析，今次「一帶一路」大會主題聚焦「高質量發展」，成為未來發展「核心」主軸。拋棄原來鐵路港口基建方向，拋下以前借貸建設，用原物料、物質回饋的方法，表明北京也希望走出新格局，不走「傳統基建」的老路，共同在科技經濟取得合作。

丁鲲華認為，世界慢慢變得兩極化，尤其中東局勢、中亞、西亞不是歐美國家的影響力去管理的，東亞、西亞，包括伊朗、部分阿拉伯國家，可能傾向於中國或俄羅斯體系，在大陸戰略之下，台商或能藉由「一帶一路」順風車，面向東盟、中亞與西亞國家，甚至可以推進最難進入中東市場，都有機會打進當地市場，對於台商來說打開新機遇大門。